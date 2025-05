Madagascar: Route nationale 13 - L'axe Ambovombe-Tolagnaro bitumé

Les travaux de réhabilitation de la section de la RN13 entre Ambovombe et Tolagnaro sont en cours de finalisation. En déplacement à Amboasary Atsimo, hier, le président de la République a effectué une visite du chantier.

Rendez-vous en octobre. C'est la date fixée pour l'achèvement des travaux sur cette portion de la Route nationale n°13 (RN13), qui relie Tolagnaro à Ambovombe. Le chantier entre dans sa phase de finalisation.

En marge d'une opération de distribution d'aides sociales à 4 500 familles à Amboasary Atsimo, Andry Rajoelina, président de la République, accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, a saisi l'occasion pour constater l'état d'avancement du chantier. Le couple présidentiel a emprunté la portion bitumée entre Amboasary et Tolagnaro. Le chef de l'État et la Première dame se sont relayés au volant du véhicule présidentiel, partageant leurs impressions en direct sur Facebook.

Comme il l'a rappelé en ouverture du Conseil des ministres décentralisé à Toliara, mercredi, la réhabilitation de la RN13 constitue l'un des chantiers emblématiques de son mandat. Lors du lancement des travaux, en juin 2022, il avait déclaré qu'il s'agissait « d'un engagement pris, d'une parole donnée, à concrétiser impérativement ». Le président avait même affirmé, lors d'une interview accordée à Tolagnaro en novembre 2020, avoir mis en jeu sa carrière politique sur la réalisation de ce projet.

Hier, il n'a pas caché son enthousiasme de pouvoir enfin rouler sur une route bitumée.

« Le vent du progrès souffle vers le Sud », s'est-il félicité, ajoutant : « Les projets que nous avons lancés doivent impérativement être menés à terme. Cette route incarne le développement du Sud, une région trop longtemps oubliée. »

Au rythme des tubes malgaches, le président a commenté en direct les paysages traversés ainsi que les transformations apportées par le chantier.

Une halte a été effectuée à mi-parcours pour rencontrer le responsable du projet. Celui-ci a confirmé que les travaux seront achevés « d'ici octobre 2025 ». Il a précisé que la chaussée a été élargie à 6 mètres, avec des accotements de 1,5 mètre transformés en trottoirs dans les zones habitées. Le revêtement, quant à lui, est composé de 9 centimètres d'enrobé : 5 centimètres de bitume à base de mortier enrobé (BBME) et 4 centimètres de couche de roulement.

Temps de trajet réduit

La section reliant Tolagnaro à Ambovombe s'étend sur 114 kilomètres. Jusqu'ici, il fallait compter entre six et huit heures de route, selon le type et l'état du véhicule. Le trajet entre Tolagnaro et Amboasary Atsimo prenait, à lui seul, trois heures en moyenne.

« Je le faisais en quatre heures avant. Aujourd'hui, il ne me faut plus que deux heures pour relier Amboasary à Tolagnaro. Je gagne du temps et je consomme moins de carburant. Par ailleurs, les frais d'entretien du véhicule ont nettement baissé », témoigne un conducteur de taxi-brousse d'Amboasary Atsimo.

« En 4x4, il nous faut désormais deux heures, deux heures et demie tout au plus voire moins pour les plus expérimentés pour rallier Tolagnaro à Ambovombe. Et ce, alors même que certaines portions ne sont pas encore bitumées», ajoute un chauffeur de véhicule tout-terrain.

Pour les usagers de la RN13, la principale amélioration reste la réduction significative du temps de trajet.

« Je suis moins fatiguée », confie, sourire aux lèvres, une conductrice de poids lourd assurant le transport de marchandises sur l'axe Ambovombe - Tolagnaro. Elle souligne aussi que la réhabilitation de cette section a contribué à améliorer la sécurité.

« Avant, quand la route était en mauvais état, on n'osait pas rouler la nuit, de peur des attaques de dahalo dans les zones sensibles, ou d'être bloqués en cas de panne. Aujourd'hui, on n'a plus peur de rouler de nuit », ajoute-t-elle.

Devant les habitants d'Amboasary Atsimo, lors de la distribution d'aides, le président Rajoelina a réaffirmé que « la réhabilitation de la RN13 ne s'arrêtera plus ». Si les travaux entre Tolagnaro et Ambovombe touchent à leur fin, le chef de l'État a rappelé que le tronçon entre Ikalamainty et Betroka fera lui aussi l'objet d'un aménagement.

Selon le communiqué du Conseil des ministres de mercredi, « le ministère des Travaux publics conduit également le projet de réhabilitation de la RN13 reliant Ihosy à Betroka et Ambovombe. L'objectif pour 2025 est d'achever le tronçon Ihosy - Betroka, long de 118 kilomètres, qui sera réaménagé et bitumé ».