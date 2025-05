Soudan: Al-Eaysir réfute les allégations de campagnes menées par des blogueurs payés

Le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement Khalid Al-Eaysir a déclaré que le président du Conseil de Souveraineté, les membres du Conseil de Souveraineté et tous les dirigeants des agences de l'État mènent leurs activités comme d'habitude depuis la ville de Port Soudan.

Il a souligné qu'un certain nombre de ministres étaient en mission à l'étranger et que ces missions ont été reportées, afin d'envoyer un message indiquant qu'ils sont déterminés et se battent aux côtés de leur peuple.

Al-Eaysir a expliqué lors d'un point de presse qu'une série de campagnes frénétiques ont été observées récemment, menées par des salles électroniques payantes, et soutenues par un groupe de parties, à commencer par le régime d'Abou Dhabi et les forces politiques qui soutiennent la milice rebelle, en plus d'un certain nombre d'activistes.

Il a déclaré que ces chambres sont fondamentalement séditieuses et travaillent à démanteler la cohésion nationale et le soutien du peuple soudanais aux forces armées.

Al-Eaysir s'est moqué de la diffusion de fausses nouvelles par ces salles et de leurs propos sur l'évasion de fonctionnaires de l'État après les marches.

Il a souligné que ceux qui ont fui et qui promeuvent ces faux concepts sont ceux qui ont fui le Soudan après le début de la guerre.

Concernant le statut de l'ambassade du Soudan aux Émirats arabes unis après la décision du Conseil de sécurité et de défense, Al-Eaysir a déclaré :

Si nous parlons de travail consulaire, alors la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans son article 2, paragraphe 3, permet aux pays d'avoir leurs consulats actifs, et cela n'est pas lié à la rupture des relations diplomatiques, et cela n'a aucun impact sur le travail consulaire.

Il a toutefois ajouté que le Soudan a continué à travailler pour trouver un État qui défendrait ses intérêts, les intérêts de son peuple et les intérêts de la communauté soudanaise aux Émirats arabes unis, et qu'il s'agit d'une réponse globale et suffisante conformément aux conventions internationales.