Soudan: 30 524 paiements de soutien direct aux bénéficiaires pour l'année 2025 pour plus de 21 000 familles dans l'État de Sennar

Le commissaire par intérim à la sécurité sociale, à la solidarité et à la réduction de la pauvreté, M. Mohamed Mahdi a annoncé jeudi le début de l'inventaire des familles éligibles aux paiements directs de soutien en espèces pour l'année 2025 dans l'État de Sennar.

Il a confirmé dans une déclaration à (SUNA) après sa rencontre avec le directeur de la Caisse d'épargne en présence du directeur de la sécurité sociale, de la solidarité et de la réduction de la pauvreté dans l'État de Sennar que le nombre de familles ciblées est supérieur à 21 000 familles et que chaque famille se voit attribuer 50 000 livres et que les paiements seront effectués par voie électronique en ouvrant des comptes, soulignant que les conditions de soutien dues aux familles incluent les veuves, les divorcés, les personnes handicapées, les personnes âgées et les familles de martyrs.

Le Commissaire a expliqué qu'il s'agissait d'un programme de routine visant à suivre l'avancement des travaux dans les États concernant les paiements directs de soutien en espèces pour l'année 2024 et le ciblage pour la nouvelle année 2025, soulignant que le centre a achevé le paiement des premières cotisations en novembre 2023 pour 8 837 000 familles des familles les plus pauvres de l'État, chaque famille ayant reçu 25 000 livres, notant qu'après les événements de Singa et le déplacement des citoyens vers Gedaref, une initiative a été prise en coordination avec l'État de Sennar, et le nombre de familles a été compté, qui s'élevait à 5 999 000 familles, et chaque famille a reçu 50 000 livres. Il a confirmé qu'après la libération de Singa, les cotisations de soutien ont été versées aux familles revenant lors de voyages volontaires.

De son côté, le directeur du Centre pour la sécurité, la solidarité sociale et la réduction de la pauvreté dans l'État de Sennar, M. Abdul-Baqi Abdul-Rahman, a confirmé que les paiements spécifiés pour l'année 2025 s'élèvent à 30 514 mille livres. Il a souligné que le centre s'est appuyé dans la distribution sur les résultats du recensement de la population de l'État de Sennar pour l'année 2025, qui a été préparé par le centre des statistiques de l'État, où la population était estimée à 2 319 582 millions de personnes, en coordination avec les directeurs exécutifs des différentes localités et par l'intermédiaire des directeurs des affaires sociales et des comités de base dans les quartiers./