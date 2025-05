Soudan: La présidence des zones franches sera transférée à la zone des villages francs après la fête de l'Aïd al-Adha

Le directeur général de la Société soudanaise des zones franches et des marchés, Abdel Aziz Abu Bakr a annoncé le transfert de la présidence de la société à la zone franche de Qari, au nord de Khartoum, après la fête de l'Aïd al-Adha.

Il a déclaré lors de la réunion médiatique organisée par le Centre Sharif pour les études, les médias et la formation mercredi à Port Soudan.

L'entreprise est un bras économique de mobilisation des secteurs dans le cadre des activités principales menées par l'entreprise dans les domaines des marchés hors taxes, des expositions et des zones franches.

Il a souligné que la société accorde des exemptions accordées aux zones franches pour permettre aux produits d'être compétitifs en dehors du Soudan et pour l'exportation, fournissant ainsi des devises fortes au pays.

Il a déclaré qu'en plus de la zone franche de la mer Rouge et de la zone franche de Qari au nord de Khartoum, nous avons des projets visant à établir des zones franches aux frontières du Soudan avec l'Égypte, le Tchad, le Soudan du Sud et l'Éthiopie aux points de passage d'Argeen, Ashkeit, Geneina, Gallabat et Kosti, en plus de la zone franche de Nyala, annonçant la préparation d'études pour ces projets, mais ils n'ont pas vu le jour en raison de la guerre.

Il a révélé qu'une étude est en cours de préparation pour établir une zone franche à Arqin et Ashkit en raison de l'augmentation des échanges commerciaux entre le Soudan et l'Égypte.

Il a déclaré que dans la zone franche de Qari, nous avons perdu des milliers de voitures qui ont été pillées, en plus de diverses marchandises, en plus de la destruction d'infrastructures et d'entrepôts.

Il a ajouté : « Nous travaillerons à surmonter de nombreuses difficultés en fournissant des facilités d'investissement et en attirant des capitaux étrangers pour stimuler l'économie », soulignant les efforts de l'entreprise pour tirer parti des opportunités émergentes.