Burkina Faso: Journée des coutumes et traditions - Neuf sacrifices dans le Gulmu pour invoquer la paix

Le royaume du Gulmu, avec à sa tête le roi Untaanba, a célébré la Journée des coutumes et traditions, hier jeudi 15 mai 2025. Au menu, une exposition de mets traditionnels, un défilé de mode en tenue traditionnelle et surtout des sacrifices pour invoquer les mânes des ancêtres pour la paix au Burkina Faso.

Connu pour son attachement aux pratiques ancestrales, le pays gourmantché a vibré au rythme des traditions du terroir, hier jeudi 15 mai 2025, à la faveur de la Journée des coutumes et traditions. En effet, au palais du 32e roi du Gulmu, Untaanba, symbole de l'identité culturelle gourmantché, cet évènement qui coïncide avec la commémoration du 5e anniversaire de l'intronisation de l'autorité coutumière a été célébré en présence des princes, des princesses, des notables et de nombreux sujets.

Des sacrifices, une exposition de mets traditionnels et un défilé de mode en tenue traditionnelle étaient les faits marquants de cette journée.

« Depuis le jeudi passé, nous faisons des sacrifices. La cérémonie sacrificielle de ce matin est la 9e du genre. Beaucoup a été fait dans la plus grande intimité », a confié le porte-parole du roi du Gulmu, Tadaano Oyienbiga Oyenboiro Nassoulibiga. Des sacrifices pour demander aux ancêtres de protéger le Burkina Faso et son Président, le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi d'aider les forces combattantes à triompher sur l'ennemi et de faciliter, ainsi, la reconquête de l'intégralité du territoire national, a-t-il souligné.

Une tribune d'expression pour les traditionalistes

A l'entendre, le message est parvenu à qui de droit : « nous avons la conviction profonde que les mânes ont reçu le message. Nous souhaitons que tout ce qui a été fait puisse avoir des retombées positives pour l'ensemble des Burkinabè ».

Aussi, a indiqué Tadaano Oyienbiga Oyenboiro Nassoulibiga, du point de vue culturel, c'est une journée singulière qui revêt une importance capitale pour la préservation de l'identité gourmantché. « En tant que garants des traditions du Gulmu, nous ne pouvons qu'accompagner la dynamique du gouvernement pour que l'ensemble des traditionalistes et des détenteurs des savoirs ancestraux de la région puisse s'affirmer »,

a-t-il dit.

Par ailleurs, cette journée des coutumes et traditions est une « opportunité inédite » pour la doyenne des princesses, Georgette Thiombiano, selon l'organisation coutumière dans le Gulmu, et ses soeurs, venues du Bénin notamment, de montrer le savoir-faire culinaire et vestimentaire des Gourmantché. Aujourd'hui, a-t-elle fait remarquer, beaucoup de mets qui symbolisent l'identité culturelle gourmantché tendent à disparaître. « Il s'avère donc impératif pour nous de faire la promotion de ces mets et de montrer aux jeunes que nous ne devons pas laisser tomber nos coutumes », a-t-elle dit. En marge de la célébration de la Journée des coutumes et traditions, le roi Untaanba a remis 40 tonnes de vivres composés de 30 tonnes de riz, 10 tonnes de maïs et 40 bidons d'huile de 5 litres aux personnes vulnérables dont des Personnes déplacées internes (PDI).