Madagascar: Santé et éducation - La coopération Réunion-Boeny booste les projets de l'association Tsiky

Depuis sa création en 2011 par l'équipe de pédiatrie du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR), l'association Tsiky déploie un système de santé gratuit et de proximité dans huit écoles primaires publiques (EPP) de Mahajanga.

Plus de 4 000 enfants bénéficient de ses actions, qui englobent soins médicaux, éducation à la santé, prévention et formation médicale. Un partenariat avec la Région Réunion a renforcé ses initiatives, notamment à travers une convention de coopération décentralisée avec la région Boeny, axée sur quatre projets phares : Vonjy Tsiky (renforcer l'accès aux soins d'urgence), Recif'art (protéger le corail par l'art et la science), Alon Koz Santé (l'éducation sanitaire au coeur des écoles) et Zaza Misoma Rano (prévenir les noyades).

« Notre objectif principal est de fournir une aide sociale et sanitaire à tous les enfants des huit EPP », explique le docteur Sely Jean, chef de projet de l'association Tsiky à Mahajanga. Des équipes composées de médecins, sages-femmes et infirmiers assurent des consultations hebdomadaires dans les écoles, tandis qu'un bureau reste ouvert chaque soir pour répondre aux besoins urgents. L'association prend également en charge les médicaments et les soins post-consultation, tout en effectuant également un soutien scolaire et alimentaire pour les enfants les plus vulnérables.