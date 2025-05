Madagascar: Préservation des ressources marines - Une réglementation locale de la pêche concoctée à Morombe

La gestion durable des ressources et le respect des bonnes pratiques ne peuvent se faire qu'à travers les réglementations locales (Dina). C'est dans cette optique que le MPEB (Ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue) a entrepris l'élaboration de Dina, en collaboration avec les communautés locales et Blue Ventures. Un atelier se déroule à Manjaboake, district de Morombe, dans la région Atsimo Andrefana, du 5 au 16 mai 2025.

D'après les organisateurs, cet atelier vise à établir des règles claires pour la gestion durable des ressources maritimes dans ce district. Sous la direction du chef district adjoint de Morombe, et des autorités locales de Befandefa, des consultations approfondies ont permis de recueillir les avis des différentes parties prenantes auprès des communautés locales. Chaque proposition a été étudiée, modifiée ou intégrée dans le texte final du Dina.

Les participants, issus de différents fokontany, ont exprimé leur satisfaction quant à l'élaboration de ces règlements, affirmant leur volonté de suivre les nouvelles directives pour atteindre un objectif commun de préservation des ressources maritimes. Le livre des Dina sera soumis à la Commune rurale de Befandefa pour validation avant d'être présenté devant le tribunal de première instance en vue de son adoption officielle. En somme, cette initiative représente un pas important vers une gestion plus durable et collective des ressources maritimes dans la région de Manjaboake et pourrait être un modèle pour les autres districts.