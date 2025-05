Madagascar: Barea - Bryan Adinany, Scotty Sadzoute, Ehsan Kari, les nouvelles têtes

Pour la fenêtre FIFA de juin, le sélectionneur des Barea, Corentin Martins, a convoqué trois joueurs binationaux prometteurs : Bryan Adinany, Scotty Sadzoute, et Ehsan Kari. Ces recrues, aux parcours variés et aux profils complémentaires, incarnent l'ambition de Madagascar de renforcer son effectif en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Bryan Adinany

Né le 13 mars 2000 à Marseille, Bryan Adinany (25 ans) est un attaquant imposant, capable de faire trembler les défenses par sa puissance et son opportunisme. Originaire d'une famille aux racines comoriennes et malgaches, Adinany a grandi dans les quartiers sud de Marseille, où il a forgé son caractère et son amour du ballon rond. Repéré dès son adolescence, il rejoint le centre de formation du Stade Rennais en 2017, après une saison remarquée avec les U17 de Trélissac, où son physique et son sens du but attiraient déjà les recruteurs.

À Rennes, Adinany peaufine sa technique et son placement, mais c'est à la Berrichonne de Châteauroux, qu'il intègre en 2018, qu'il commence à se révéler. Avec la réserve, il inscrit 11 buts en 22 matchs, démontrant une efficacité redoutable. Ses deux apparitions en Ligue 2, bien que brèves, témoignent de sa capacité à rivaliser avec des professionnels aguerris. En 2023, il s'exile au Lierse SK, en deuxième division belge, où il s'épanouit pleinement : 7 buts et 2 passes décisives en 23 matchs cette saison, souvent dans un rôle de pivot capable de fixer les défenses ou de conclure en renard des surfaces.

Convoqué par les Comores en 2019 sans toutefois jouer, il a choisi de représenter Madagascar, un choix motivé par un attachement profond à ses origines.

Scotty Sadzoute

Né le 29 avril 1998 au Port, à La Réunion, Scotty Sadzoute (27 ans) est un défenseur gauche au parcours riche et à la mentalité de compétiteur. Dès son adolescence, Scotty se distingue par sa vitesse et sa combativité, des qualités qui le poussent à quitter son île natale en 2013 pour rejoindre la métropole. Intégré au centre de formation du LOSC Lille en 2014, il gravit les échelons grâce à sa polyvalence (capable de jouer ailier ou latéral) et à son professionnalisme. En 2018, il signe son premier contrat pro avec le LOSC, un moment charnière dans sa carrière.

Au fil des années, Scotty accumule une expérience précieuse : 149 matchs en club, dont 8 buts, souvent marqués grâce à ses montées offensives et à sa frappe de balle soignée. Après des passages dans des championnats compétitifs en France (National, Ligue 2) et à l'étranger, il rejoint le FA Šiauliai, en première division lituanienne, le 24 février 2025. Ses débuts, le 2 mars 2025, sont prometteurs : une victoire 3-1 contre le FK Panevėžys, où il se distingue par sa solidité défensive et ses débordements.

Ehsan Kari

Né le 17 mai 2002, Ehsan Kari (22 ans) est un défenseur central prometteur, dont la convocation surprise, annoncée mercredi soir par la Fédération malgache de football (FMF), a ravi les supporters. Évoluant au RC Pays de Grasse en National 2 (quatrième division française), Kari se distingue par sa maturité tactique et son physique robuste, idéaux pour tenir la charnière centrale. Issu d'une famille malgache installée en France, il a commencé sa carrière à CS Sedan, où il intègre les U17 en 2017, avant de rejoindre le FC Metz en 2018, un club réputé pour sa formation.

À Metz, Kari progresse rapidement, passant des U17 aux U19, puis à l'équipe B, où il affronte des adversaires chevronnés en National 2. En 2022, il signe à Nîmes B, consolidant son expérience, avant de rejoindre Grasse en 2023. Cette saison, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable, loué pour son sens du placement, ses duels aériens gagnés, et sa capacité à relancer proprement.

Déjà passé par les Barea U23, Kari connaît l'environnement de la sélection et devrait s'adapter rapidement aux seniors. Sa convocation répond à un besoin criant : renforcer la défense malgache, notamment sur les coups de pied arrêtés, où l'équipe a montré des faiblesses (trois buts encaissés en deux matchs).