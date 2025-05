Guinée: Le parti de l'ex-président Alpha Condé dénonce l'arrestation de son secrétaire, Sékou Condé

Le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), parti de l'ancien président Alpha Condé, a annoncé l'arrestation jeudi 15 mai de son secrétaire permanent Sékou Condé. Il s'apprêtait à prendre la parole devant les militants, au siège du parti à Gbessia, à Conakry, lorsque des policiers et des gendarmes ont stoppé le rassemblement. Selon le parti, Il souhaitait dénoncer le comportement de cadres du parti soutenant la junte

Selon le parti Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), Sékou Condé se trouve désormais « en garde-à-vue au commissariat centrale de Gbessia ».

Comme 27 autres partis, le RPG a été suspendu en mars par les autorités du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), la junte à la tête du pays. La suspension pour trois mois faisait suite à la suite de l'évaluation des partis politiques. Il n'a plus donc pas le droit de mener des activités politiques.

Marc Yombouno, membre de la direction nationale du parti, explique les circonstances de l'arrestation de Sékou Condé.

Dès le début des activités, le siège a été investi par des éléments de la police et de la gendarmerie qui nous ont intimé de cesser immédiatement les activités. C'est en sortant que le secrétaire permanent du parti, Dr Sékou Condé a été descendu de la voiture personnelle et il a été appelé par un certain commandant. Ils l'ont introduit dans une pick-up de la police. Après plusieurs recherches, on a pu identifier son emplacement en garde à vue au commissariat central de Gbessia. L'objectif de la rencontre était une déclaration officielle du parti RPG arc-en-ciel en réponse à quelques individus qui se sont présentés la semaine dernière en lieu et place des responsables de 52 sections de la ville de Conakry pour annoncer leur soutien à la candidature éventuelle du président de la Transition et que selon leur déclaration, le RPG Arc-en-ciel soutiendrait cette démarche.