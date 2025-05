Madagascar: Base Toliara - Deuxième phase des travaux « Asa Tanamaro » pour le curage des canaux d'irrigation à Toliara II

Les actions pour le développement socio-économique des localités impactées par le projet Base Toliara continuent dans l'Atsimo Andrefana.

Une nouvelle phase des activités « Asa Tanamaro », portant sur l'entretien des canaux secondaires destinés à l'irrigation des périmètres agricoles des communes rurales de Tsianisiha et d'Ankilimalinike, reliés au canal d'Andoharano Mamovoky, est actuellement en cours.

3 000 hectares

Après une première phase de 14 jours, la deuxième qui dure 8 jours permettra d'augmenter l'efficacité de cette infrastructure capitale pour les agriculteurs de ces deux communes de Toliara II. Motivés par des rémunérations journalières octroyées par Base Toliara, les paysans bénéficiaires s'en donnent à coeur joie dans la réalisation des travaux.Cette mobilisation est d'autant plus indispensable quand on sait que plus de 3 000 hectares de surfaces cultivables de ces deux communes sont irrigués par les canaux.

Pour Base Toliara, cette amélioration significative de l'état de ces canaux est le fruit direct de son engagement pour le bien-être des communautés avoisinantes. Les efforts se sont poursuivis avec le nettoyage des abords de ce canal principal ainsi que des canaux secondaires qui acheminent l'eau vers les parcelles cultivées. Les travaux sont effectués dans les règles de l'art par les 2 700 personnes engagées par Base Toliara. Prenant conscience de la grande nécessité de ces travaux, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes des deux communes ont ainsi participé activement à cette deuxième phase.

Gratitude

André Resambany, Directeur Adjoint chargé des Relations Communautaires chez Base Toliara, a souligné l'importance de cette collaboration.Il n'a pas manqué de remercier les participants aux travaux.« Nous tenons à remercier vivement les habitants de ces deux communes pour leur engagement continu dans ces travaux. Ils sont pleinement conscients de l'importance d'une bonne circulation de l'eau dans ce canal pour leurs activités agricoles».

Ces infrastructures profiteront grandement aux paysans locaux. Cela a été, d'ailleurs, souligné par Lucien, le premier adjoint au maire de Tsianisiha, qui a exprimé sa gratitude pour ces actions initiées par Base Toliara et appuyées par les plus hautes instances du pays. « Je remercie le Président Andry Rajoelina d'avoir autorisé la reprise des activités de ce projet à Toliara, et notamment à Tsianisiha. Nous, dirigeants et habitants de la commune, sommes convaincus du développement qu'apportera Base Toliara », a-t-il déclaré. En ajoutant : « Nous sommes heureux de constater que le curage des canaux arrive à point nommé car la population de Tsianisiha vit principalement de l'agriculture. »

Il s'est également réjoui que les personnes mobilisées soient rémunérées. A noter que des semences ont également été distribuées aux habitants de chaque Fokontany qui bénéficiera également d'un meilleur accès à l'eau potable grâce au forage et à l'installation de châteaux d'eau. Pour les habitants de Tsianisiha, ces actions de Base Toliara offrent des perspectives de développement indéniables. Leany Fameno, représentante des femmes de la Commune, en témoigne tout en remerciant l'initiative présidentielle de relancer le projet Base Toliara. Elle a fait état de la détermination de la population locale à accueillir ce projet tant attendu pour le développement du pays.