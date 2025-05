Madagascar: Parkour/Coupe du Monde - Madagascar, représenté par quatre athlètes

Du 28 mai au 1er juin 2025, Montpellier, en France, sera en effervescence lors du Festival International des Sports Extrêmes (FISE), accueillant la Coupe du Monde de Parkour organisée par la Fédération Internationale de Gymnastique. Madagascar, porté par une délégation d'athlètes talentueux, s'apprête à marquer les esprits sur cette scène mondiale.

L'association Traceur Gasy, fer de lance du parkour malgache, a minutieusement sélectionné ses représentants pour cette compétition prestigieuse. À leur tête, Abel Pierson, champion national de Freestyle, vivra sa première expérience internationale, un moment historique pour ce jeune originaire d'Ambalavao. Toky Ranaivomanana, vétéran de la discipline, signe un retour remarqué après une blessure, fort de son expertise de juge international.

Serge Ranaivomanana, 20e mondial et premier africain en Freestyle lors du championnat du monde 2024 au Japon, incarne l'excellence malgache. Enfin, Dinah Rakotoarijaona, triple champion national en Speedrun et 16e mondial, vise une performance éclatante dans les deux catégories. Sous la houlette de Faliniaina Antonio, coach et président de Traceur Gasy, cette équipe allie jeunesse, expérience et détermination.

Ambitieux

Cette participation va bien au-delà de la compétition. Madagascar entend « représenter fièrement le pays » sur la scène internationale, « promouvoir le parkour comme sport d'élite », et « inspirer la jeunesse » à travers cette discipline mêlant agilité, créativité et résilience. En marge des épreuves, Traceur Gasy aura l'honneur d'exposer sur un stand au FISE, une vitrine exceptionnelle pour présenter le dynamisme du parkour malgache à des milliers de visiteurs. De plus, Faliniaina Antonio prendra la parole lors du « Urban Sport Summit », organisé par le groupe Hurricane, pour défendre la vision du sport urbain malgache.

Pour concrétiser cette aventure, l'association Traceur Gasy lance un appel à la solidarité. Une collecte de 3 000 € est nécessaire pour couvrir les frais de voyage, notamment le billet d'un athlète, ainsi que les dépenses administratives. « Chaque don, même modeste, nous rapproche de notre objectif de voir Madagascar briller à Montpellier », souligne l'association.