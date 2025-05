Madagascar: Ascension de l'Everest - Pluie de soutiens à la famille Bouka

Une onde positive. La famille Bouka a entamé l'ascension finale du Mont Everest depuis mardi soir. Selon le calendrier initial et si tout s'est bien passé, Zouzar, Raïs et Raj Alexendre Bouka devraient être en route vers le camp 3 dans la nuit de jeudi. À leur départ du camp de base mardi dans la nuit, ils ont pu lire et voir les messages de soutiens venus du monde entier, particulièrement de Madagascar.

« Nous sommes profondément émus par la vague de soutiens que nous recevons. Chaque message, chaque mot d'encouragement, chaque commentaire de votre part nous touche plus que vous ne pouvez l'imaginer. Cela signifie tellement pour nous. Vous êtes avec nous à chaque étape, et c'est grâce à vous que nous puisons la force de continuer, même dans les moments de doute »,

. Des messages de proches, de figures publiques et de champions malgaches, tous unis dans une même émotion, une même fierté sont parvenus aux alpinistes. Parmi eux, le personnel de ViMa, l'entreprise fondée par Zouzar Bouka, s'est mobilisé avec ferveur pour manifester son attachement à cette aventure humaine et familiale. À travers vidéos, messages et initiatives internes, les collaborateurs de ViMa expriment leur solidarité envers leur président d'honneur et ses fils, dans ce défi hors du commun.

Les champions de Madagascar, issus du sport et de la culture, se joignent eux aussi à cet élan national, en affichant leur soutien public. Parmi eux : Jean François Rakotondrainibe alias Zigle, champion du monde de tir de précision en pétanque 2024 ; les équipes masculine et féminine de la Gendarmerie Nationale Volley-Ball (GNVB), multiples championnes de Madagascar et de la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien (CCCOI) ; le Club Omnisport de la Police Nationale (Cospn), champion de Madagascar de basketball en titre; le Firaisan'ny Tanoran'i Manjakaray (FTM), huit fois champion de Madagascar de rugby (élite masculine) ; le Sporting Club de Besarety, six fois champion de Madagascar de rugby (élite féminine) ; et Laura Rasoanaivo, triple championne d'Afrique de judo (2023 à 2025). Le pays entier vibre au rythme de cette ascension, témoignant d'une fierté collective qui dépasse les frontières de l'alpinisme pour toucher toutes les sphères de la société malgache.

La famille Bouka, en route vers le sommet du monde, marche aussi avec le coeur de toute une nation. Une nation qui croit en ses rêves, en sa jeunesse, en sa capacité à accomplir l'impossible. Qu'ils atteignent ou non les 8 848 mètres de l'Everest, c'est déjà ensemble que Madagascar a franchi un cap.