Madagascar: Antsiranana - Clap de fin pour la 6e édition du tournoi Takalo Handball

Le rideau est tombé mercredi sur la 6e édition du tournoi Takalo Handball, favorisant les échanges sportifs et culturels entre les jeunes de Tsingoni (Mayotte) et d'Antsiranana.

La 6e édition du tournoi Takalo Handball, qui s'est tenue du 5 au 15 mai, a été marquée par dix jours de compétitions intenses et de retrouvailles sportives dans une ambiance électrique. Comparée aux précédentes, cette édition s'est distinguée par son franc succès.

Lancé à l'initiative de la commune de Tsingoni et de son Association Sportive et Culturelle Tsingoni (ASC Tsingoni), le tournoi Takalo a su, cette année encore, raviver la passion du handball chez les jeunes d'Antsiranana. Les matchs se sont déroulés selon une organisation rigoureuse : deux poules (A et B), puis une phase finale répartissant les huit meilleures équipes en deux niveaux, poule haute et poule basse, catégories garçons et filles.

Chez les filles, la finale de la poule basse a été entièrement dominée par le Lycée Mixte, avec une confrontation entre l'ASLA1 et l'ASLA2. L'ASLA1 l'a emporté aisément, s'imposant sur le score de 17 à 7.

Chez les garçons, le Cosa2 a renversé la situation en seconde période face à l'équipe de La Référence, qui menait pourtant d'un point à la pause (11-10). Portées par des tirs successifs puissants de leurs joueuses, les Mahoraises de l'ASC Tsingoni ont su inverser la tendance et l'emporter.

Lors de la première rencontre de la poule haute filles, l'ASC Tsingoni a affronté le Cosa1. Les jeunes Mahoraises ont clairement dominé la rencontre, aussi bien physiquement que techniquement. Malgré l'entrée en jeu de joueuses expérimentées du côté du Cosa1, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Score final : 15 à 8 en faveur de l'ASC Tsingoni.

Du haut niveau en poule haute

Mais c'est la finale garçons de la poule haute qui a captivé les regards. Elle a opposé le Cosa1 (commune urbaine d'Antsiranana) à l'ASC Tsingoni (Mayotte), dans un match explosif. C'était un choc haletant jusqu'aux tirs au but. . Bien que la compétition soit réservée aux moins de 18 ans, les organisateurs ont autorisé la participation de joueurs malgaches plus expérimentés, tels que Nordine, Richard ou Kassimo.

La rencontre a été palpitante, devant un gymnase à moitié rempli. Les deux équipes se sont livré une bataille intense pendant les cinquante minutes de jeu (2 x 25 min), avec des attaques réciproques de part et d'autre. Le public a assisté à un duel équilibré, ponctué d'égalités au score, resté serré du début à la fin: 7-7, 10-10, 13-13, 23-23... À la pause, l'ASC Tsingoni menait 20 à 17. À la fin du temps réglementaire, les équipes étaient toujours à égalité : 29 partout.

Les jeunes Mahorais ont montré une maîtrise technique remarquable du handball, malgré leur jeune âge. Mention spéciale aux joueurs n° 15 (Nabil) et n° 11 (Karim), très efficaces en attaque.

Si la victoire de l'équipe a été saluée, un constat amer a été formulé par Loutofi, entraîneur de l'ASC Tsingoni : « Nos jeunes jouent au handball depuis l'âge de six ans, il est donc normal qu'ils maîtrisent la technique. Ce qui nous attriste, c'est de constater qu'à chaque fois que nous revenons ici, ce sont toujours de nouveaux visages. Cela montre qu'il n'y a pas de suivi régulier. Ce manque de continuité explique la baisse de niveau du handball à Antsiranana », a-t-il témoigné.

Le Cosa1 a su de son côté exploiter le talent de ses pivots expérimentés, comme Nordine et Stive, connus pour leur endurance et leur efficacité dans leur club.

Le match a été légèrement perturbé en fin de seconde mi-temps par des décisions arbitrales jugées partiales, mais le calme est revenu rapidement.

La rencontre s'est donc jouée aux tirs au but. Une seule tentative manquée par les Mahorais a suffi pour offrir la victoire au Cosa1, sur le score final de 34 à 33. Une belle revanche pour les jeunes d'Antsiranana !