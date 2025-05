Madagascar: Sûreté maritime - Exercices et entraînements réalisés au port de Mahajanga

Madagascar, en tant que pays contractant à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas), ne cesse de multiplier ses efforts pour honorer ses engagements. Notamment en appliquant les exigences normatives en matière de sécurité maritime, y compris celles dictées par le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), en vigueur depuis 2004. Dans cette optique, un atelier national sur les exercices et entraînements de sûreté portuaire de Mahajanga s'est déroulé à Mahajanga, du 5 au 9 mai dernier. L'action entrait dans le cadre du projet sûreté portuaire (PSP), projet pour l'Afrique australe et l'océan Indien.

Cet atelier visait à renforcer les capacités du personnel en charge de la sûreté portuaire. Il ciblait principalement la direction et les agents de sûreté des installations portuaires (PFSO - Port Facility Security Officer). Le programme se concentrait sur la planification et la réalisation d'exercices de sûreté portuaire.

La formation comportait deux phases distinctes. Une première phase théorique a d'abord été dispensée. Puis des exercices grandeur nature ont suivi. De nombreux acteurs y ont participé. La Gendarmerie nationale, la Police nationale, les douaniers et les pompiers étaient tous présents. Ces exercices ont mobilisé l'ensemble des agents directement concernés par la sûreté portuaire.

« L'exercice grandeur nature réalisé à la fin de la formation a permis de vérifier à la fois la connaissance, par chaque acteur, de son rôle, ainsi que la cohérence et la fluidité des procédures à appliquer en cas de besoin. Plusieurs aspects ont été mis à l'épreuve, entre autres le contrôle d'accès au port, la communication entre les navires et les installations portuaires. Il en était de même pour la communication avec les usagers du port, la gestion des incidents d'incendie, les responsabilités respectives de la douane, de la police et de la gendarmerie, la surveillance des installations portuaires, ainsi que les actions à mener en cas de cybercriminalité », a expliqué le responsable de l'Agence portuaire maritime et fluviale de Mahajanga (APMF).