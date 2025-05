Madagascar: Univers canin - L'élevage de chiens de race en plein essor

De plus en plus de personnes s'intéressent à l'élevage de chiens de race. L'Association cynologique de Madagascar (Acym) estime à environ deux mille le nombre de chiens de race élevés dans le pays. « L'enregistrement d'au moins deux mille chiens de race a été une condition essentielle pour permettre à l'Acym d'intégrer la Fédération cynologique internationale (FCI) », a précisé Andry Petoulet Raveloson, responsable de la communication de l'Acym, hier, au Skatepark d'Antanimena, lors de la conférence de presse annonçant la tenue de l'événement Mada Dog Show, qui se tiendra les 17 et 18 mai à l'espace vert de la Tour Zital, à Ankorondrano. Cet événement contribue à faire connaître la cynophilie et à encourager de nouvelles personnes à se lancer dans ce domaine.

Certains pratiquent cet élevage dans un but lucratif. « Je possède trois amstaffs: un mâle et deux femelles. Je gagne un à deux chiots ou entre 200 000 et 300 000 ariary par saillie du mâle, qui peut en faire entre trois et cinq par mois. Quant aux chiots des femelles, je les vends à 500 000 ariary l'unité. Chaque chienne peut mettre bas entre sept et dix chiots, une à deux fois par an», témoigne Haja Raveloson, éleveur d'amstaff.

Pour d'autres, il s'agit avant tout d'une passion. Elivio, éleveur de poméraniens, une race de petits chiens, peut vendre un chiot jusqu'à 3 millions d'ariary. Toutefois, les revenus ne sont pas garantis, et l'élevage représente un investissement conséquent.

« J'ai toujours été passionné par l'élevage d'animaux. J'ai commencé avec des volailles, puis je me suis pris d'affection pour les chiens de race. Ce n'est pas une tâche facile. C'est une activité qui coûte cher : je dépense entre 350 000 et 400 000 ariary par mois pour leur alimentation. À cela s'ajoutent les vermifuges et les compléments en vitamines », confie Solomamy Milan, propriétaire d'une femelle dogue allemand adulte.

Herilala Mananjean, président de l'Acym, souligne que l'élevage dechiens de race ne permet pas forcément d'en vivre. « C'est avant tout une passion et un moyen de promouvoir la valeur et la qualité des chiens de race », conclut-il.