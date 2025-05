Madagascar: Rallye VHR - Treize zones de régularité dans les trois étapes

Plus que deux semaines. Le quatrième Rallye de voitures historiques de régularité, organisé désormais par le comité d'organisation des rallyes de voitures historiques de Madagascar (CORaHM), aura lieu du 30 mai au 1er juin. La compétition couvrira une distance totale de 542,6 km répartie en trois étapes. L'étape 1, le vendredi 30 mai, reliera Antananarivo et Antsirabe (270 km), la deuxième, le samedi, d'Antsirabe à Ampefy (153 km) et la troisième, le dimanche 1er juin, ramènera les participants d'Ampefy à Antananarivo sur 118 km.

Treize zones de régularité sont au programme des trois étapes, dont cinq chacune pour les deux premières et trois pour la troisième. L'intégration de la catégorie VHRS sportive sera la nouveauté de cette édition. L'éligibilité d'origine allant jusqu'en 1996. Les moyennes de vitesse sont de 51 à 55 km/h pour celle basse, l'intermédiaire de 56 à 60 km/h et celle haute de 61 à 65 km/h. Pour les moyennes VHRS, celle basse est de 35 à 40 km/h, intermédiaire de 41 à 45 km/h et celle haute de 46 à 50 km/h. « La fourchette sera imposée par l'organisateur, la moyenne réelle selon la configuration de la zone de régularité», précise Jimmy Rakotofiringa, directeur de course. Les quatre catégories de voitures admises sont celle Old jusqu'en fin 1960, légende de 1961 à 1971, prestige de 1972 à 1982 et classique de 1983 à 1989.

« J'ai le plaisir de participer pour la première fois au rallye VHR de Madagascar, dans la catégorie VHRS. C'est une catégorie que je pratique en Europe, en France et en Belgique essentiellement... Je cours là-bas avec une VW Golf GTI de 1982... Je vais régulièrement à Tana parce que mon fils habite ici, marié à une Malgache... Cette année, je vais participer avec une Golf GTI comme celle que j'ai en Europe, qui appartient à Laza Randriamifidimanana. Je suis impatient de découvrir le rallye VHRS de Madagascar. Je vais aussi découvrir le terrain, parce que ça va être un peu l'occasion de faire un peu de tourisme », a confié le Français Denis Bernard qui a participé à une quarantaine de VHR en Europe depuis dix ans.

« Notre objectif est de prendre du plaisir. Nous n'allons même pas emmener d'ordinateur. On va tout faire à l'ancienne, en manuel, c'est plus marrant. Ce serait plus amusant en VHRS, mais nous ne voulons pas porter de casque, sans intercom, c'est la liberté totale », a mentionné Jean Yves Ranarivelo alias Joda. Le champion du monde de rallye WRC, Didier Auriol, sera aussi de la partie pour la quatrième fois.