Ile Maurice: Les familles d'accueil seront mises à l'honneur pour la première fois

Une journée spéciale sera consacrée aux familles d'accueil à Maurice. Elle se tiendra de 10 heures à 14 heures le samedi 31 mai à la municipalité de Port-Louis. À l'initiative du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, c'est la toute première fois que la World Foster Day sera organisée en marge des célébrations de la Journée internationale de la famille, qui, elle, se tient chaque année le 15 mai. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au septième étage de la Newton Tower, à Port-Louis, hier, la ministre Arianne Navarre-Marie a expliqué que le but est de sensibiliser et d'aborder toutes les questions liées aux familles d'accueil.

Tout en revenant sur l'une de ses priorités en tant que ministre et qui concerne la réduction du nombre d'enfants dans les shelters, Arianne Navarre-Marie a précisé qu'il s'agit d'une initiative mondiale qui vise à sensibiliser à l'importance du placement familial pour les enfants vulnérables. «La place d'un enfant est dans une famille. Prioritairement dans sa famille biologique, pas dans un shelter. Quand dans sa famille biologique il y a des problèmes, la deuxième priorité, c'est une famille d'accueil. Et la dernière place, c'est un shelter. Cette journée encourage les communautés à soutenir les familles d'accueil, à mieux comprendre le processus et à favoriser l'engagement envers ces enfants qui ont besoin d'un foyer chaleureux.»

Selon la ministre, contrairement à l'adoption qui est permanente, le fostering permet, en effet, de prendre en charge des enfants durant une période déterminée et de leur offrir un cadre sécurisant durant une transition difficile et c'est la raison pour laquelle il est important de mettre à l'honneur «ceux qui, par amour et générosité, ouvrent leur coeur et leur foyer aux enfants qui en ont besoin». Ainsi, le 31 mai, le public est invité à venir s'inscrire pour poser des questions, rencontrer les services du Foster Care du ministère car l'objectif est de rendre accessible ce service et aussi d'attirer de nouvelles familles candidates.

Mais ce n'est pas tout. Outre les familles d'accueil, une journée d'activités sera aussi organisée le lendemain soit le dimanche 1er juin au jardin botanique de Pamplemousses pour «redécouvrir le plaisir d'être ensemble et célébrer la famille, ces valeurs qui nous unissent pour en faire des foyers où l'espoir grandit et où chaque enfant trouve sa lumière», dit le ministère. Au programme : une animation musicale assurée par Désiré François et Krumania Events et Les Zilwa et des jeux intergénérationnels tels que le montage de cerfs volants. À noter que le thème choisi cette année pour la Journée internationale de la famille à Maurice est : Fami : nou rasinn, nou lafors, nou l'avenir.

L'importance du 139

Revenant sur le matricide survenu la semaine dernière, Arianne Navarre-Marie s'est dite particulièrement affligée de constater qu'une mère, pilier et soutien de sa famille, ait perdu la vie dans des circonstances aussi tragiques, perpétrées par son propre enfant, aux prises avec une addiction dévastatrice. La ministre a concédé que ce drame met en lumière la nécessité d'une réponse rapide et efficace pour soutenir celles et ceux qui se retrouvent confrontés à de telles épreuves. La ministre du Bien-être de la Famille a également renouvelé son appel aux mères et aux familles en détresse en les invitant à se tourner vers le 139, qui est le service d'assistance de la Family Welfare and Protection Unit, pour les aider et les orienter vers les démarches à suivre afin de les protéger.