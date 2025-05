Ile Maurice: Sudhamo Lal passe le relais après 20 ans à la tête de la MRA

Après 20 ans à la tête de la Mauritius Revenue Authority (MRA), Sudhamo Lal tire sa révérence dans un contexte de transition politique, marqué par l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Son départ, évoqué depuis plusieurs mois, intervient au terme de deux décennies durant lesquelles il a supervisé des réformes majeures au sein de l'administration fiscale mauricienne.

Originaire du Pakistan, Sudhamo Lal est diplômé en droit, et titulaire d'un diplôme de troisième cycle en agroéconomie et science des sols. Avant de rejoindre la MRA en 2005, il a exercé dans l'administration fiscale de son pays d'origine, occupant notamment les postes de Commissioner of Income Tax and Wealth Tax et de directeur général chargé des withholding taxes.

Sous sa direction, la MRA a procédé à la fusion de quatre départements fiscaux pour constituer une administration intégrée. Plusieurs réformes ont été mises en oeuvre, notamment la révision du cadre des ressources humaines, l'introduction de nouveaux processus de gestion et la promotion de la digitalisation des services. Actuellement, près de 100 % des déclarations d'impôt sur le revenu et 99 % des paiements de taxes se font en ligne.

La MRA figure aujourd'hui dans le Top 5 du classement mondial Ease of Paying Taxes du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Les contribuables peuvent soumettre leurs déclarations et payer leurs impôts en quelques minutes, à tout moment et de n'importe où.

Parmi les projets menés sous sa supervision figurent la mise en place du Central Electronic Monitoring System, pour le suivi des transactions de jeux et paris, le développement du portail e-tax account pour la gestion des obligations fiscales des contribuables ainsi que le déploiement progressif d'un système de facturation électronique visant à améliorer la conformité à la TVA.

Par ailleurs, la MRA a été confrontée à de nouveaux défis liés à la fiscalité des services numériques, à la lutte contre les activités commerciales non enregistrées en ligne, et à la nécessité de renforcer ses compétences en analyse de données et en intelligence artificielle.

Au niveau international, Sudhamo Lal a siégé à plusieurs instances : président de la Commonwealth Association of Tax Administrators (2009-2012 et 2018-2021), vice-président de l'Organisation mondiale des douanes (2011- 2013) et vice-président de l'African Tax Administration Forum (2016-2020). En 2018, il a été décoré du titre de Commander of the Star and Key of the Indian Ocean (CSK).

Alors que Sudhamo Lal passe le relais, les défis liés à la digitalisation avancée, à la cybersécurité et à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus fiscaux restent prioritaires. Son successeur aura la lourde tâche de poursuivre cette dynamique d'innovation.