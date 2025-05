Afrique: Lancement officiel du projet UTI-Diag - Innover pour un meilleur diagnostic des infections urinaires

communiqué de presse

Le projet UTI-Diag, une initiative multisectorielle innovante, est officiellement lancé avec pour principaux objectifs : (i) améliorer la détection et la prise en charge des infections urinaires (IU) ; (ii) réduire l'utilisation inappropriée des antibiotiques et contribuer à la lutte contre la résistance antimicrobienne (RAM) en santé humaine ; et (iii) renforcer l'accès, l'adoption et la mise en œuvre d'outils de diagnostic innovants dans les contextes à faibles ressources. Financé par l'Union européenne (via l'EDCTP3) et UK Research and Innovation, ce projet collaboratif réunit 11 organisations partenaires en Europe et en Afrique pour relever un défi croissant de santé publique.

Les infections urinaires touchent des millions de personnes dans le monde, et la résistance antimicrobienne complique de plus en plus leur traitement, en particulier dans les milieux à faibles ressources. UTI-Diag vise à fournir des solutions de diagnostic rapides, précises et abordables, avec une attention particulière portée à l'Afrique subsaharienne et aux populations vulnérables telles que les femmes enceintes et les enfants.

Dr Amadou Sall, Directeur général de l'Institut Pasteur de Dakar, a déclaré :

« Le projet UTI-Diag incarne notre engagement pour un accès équitable au diagnostic. En misant sur l'innovation et la collaboration transfrontalière, nous franchissons une étape décisive pour améliorer la santé de millions de personnes, notamment dans les régions où la charge des infections urinaires et de la résistance antimicrobienne est la plus lourde. »

Le consortium regroupe des institutions de santé publique, des chercheurs, des économistes de la santé, des organisations à but non lucratif et des experts industriels. Parmi eux, le Pasteur Network et le Centre Pasteur du Cameroun jouent un rôle essentiel pour relier la recherche aux réalités locales.

Dr Mirdad Kazanji, Directeur général du Centre Pasteur du Cameroun, a déclaré :

« Au Cameroun, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la question du diagnostic rapide des infections urinaires est urgente. Ce projet arrive à point nommé pour renforcer notre réponse face à ces enjeux de santé publique. »

La réunion de lancement officielle s'est tenue à Stockholm (Suède), les 24 et 25 avril 2025, au Karolinska Institutet, institution coordinatrice du projet. Cette rencontre a permis de poser les bases de la feuille de route commune et du plan de travail pour les 40 prochains mois.

Professeur Tobias Alfvén, Département de santé publique mondiale du Karolinska Institutet et Coordinateur du projet UTI-Diag, a ajouté :

« Ce projet est né d'un besoin identifié en collaboration avec plusieurs partenaires africains. Aujourd'hui, grâce à un consortium de 11 organisations, chacune apportant son expertise clinique ou technique, nous sommes prêts à avoir un réel impact dans les années à venir. »

Le projet UTI-Diag vise à développer et déployer des outils de diagnostic innovants pour améliorer la prise en charge des patients et lutter contre la résistance antimicrobienne grâce à une meilleure détection et gestion des infections urinaires. Les partenaires du consortium UTI-Diag sont :Karolinska Institutet (Suède, Coordinateur), Institut Pasteur de Dakar (Sénégal), Centre Pasteur du Cameroun (Cameroun), Market Access Africa (Afrique du Sud), Aviro Med Design Pty Ltd (Afrique du Sud), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Allemagne), Capitainer AB (Suède), Aidian Oy (Finlande), Pasteur Network (France), University of Cumbria (Royaume-Uni) et Global Access Diagnostics (GADx) (Royaume-Uni).

À propos de UTI-Diag

Le projet UTI-Diag développera et mettra en œuvre des outils de diagnostic innovants conçus pour améliorer la prise de décision clinique, renforcer la gestion des antimicrobiens, et consolider les infrastructures de diagnostic, principalement dans les pays partenaires. Il jettera également les bases pour une extension post-projet dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. En ce sens, il contribue directement à une approche globale de la gestion des infections urinaires, à la lutte mondiale contre la résistance antimicrobienne, aux objectifs de développement durable, et permet une prestation de soins plus efficace et équitable, y compris pour les groupes de population sous-représentés comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les patients souffrant de comorbidités.