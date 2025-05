Tunisie: Le pays accueillera la conférence régionale « Une seule santé » en juin avec l'appui de la Banque mondiale

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé ce jeudi une séance de travail consacrée aux préparatifs de la conférence régionale « Une seule santé », qui se tiendra les 14 et 15 juin 2025 à l'Académie diplomatique de Tunis. Cette rencontre a réuni le représentant de la Banque mondiale, Alexander Orobio, ainsi que les responsables des structures concernées du ministère.

Organisée en partenariat avec la Banque mondiale, cette conférence de haut niveau vise à renforcer la coopération régionale dans le cadre de l'approche « One Health » (Une seule santé), qui intègre les dimensions humaine, animale et environnementale de la santé. L'événement regroupera des experts, des décideurs et des partenaires internationaux issus de la région Méditerranée orientale et de l'Afrique du Nord.

Selon un communiqué du ministère, la réunion préparatoire a permis de passer en revue les aspects scientifiques, logistiques et communicationnels liés à l'organisation de la conférence, notamment la structuration du programme, les panels thématiques, la participation des intervenants et les dispositifs de couverture médiatique.

Le ministre a souligné l'importance d'une coordination étroite entre tous les acteurs concernés -- professionnels de la santé humaine et animale, experts en environnement et représentants d'organismes internationaux -- afin d'assurer le plein succès de cette initiative. Il a également affirmé que cette conférence vient confirmer la position de la Tunisie en tant qu'acteur engagé dans la promotion d'une approche globale, intégrée et durable de la santé.