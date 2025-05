Tunisie: Ligue 1 - 30e journée - La liesse des grands jours pour l'Espérance !

Si sur le terrain on n'a pas vu grand-chose, le spectacle a été au rendez-vous hier sur les gradins de l'Olympique de Radès où l'ambiance était à la grande fête. Un titre de champion de Tunisie fêté comme il se doit. En dépit d'un football de moindre qualité, l'USM a profité de l'échec de l'ESS pour accompagner l'EST en Champions League.

Les Étoilés se contenteront de jouer la Coupe de la CAF la saison prochaine.

Le show, c'était hier au stade de Radès, plutôt sur les gradins que sur le terrain. La tête en quarts de finale de la Coupe de Tunisie, Maher Kanzari et Faouzi Benzarti ont ménagé au début de la rencontre certains joueurs cadres et même les changements opérés en cours de jeu étaient pensés dans la perspective des matchs du weekend.

C'est alors l'Espérance qui a imposé son rythme de jeu à son invité monastirien, le contraignant à jouer la défense. Cela dit, les quelques tentatives des "Sang et Or" n'ont pas été suffisamment dangereuses pour espérer changer la donne.

Au final, le classico EST-USM s'est soldé par un résultat nul et vierge. Un score qui reflète parfaitement la physionomie de la rencontre qui, dans l'ensemble, s'est apparentée à un véritable match d'application en prévision des quarts de finale de la Coupe de Tunisie.

Le spectacle s'est joué donc sur les gradins. Les supporters "sang et or" sont venus célébrer le 34e titre de champion de Tunisie. Du début jusqu'à la fin, le public était dans sa bulle. Les supporters auraient sans doute aimé que leur équipe fanion marque au moins un but pour rendre l'ambiance plus excitante. Ce n'était pas le cas, mais peu importe, la fête était totale pour une saison longue et harassante, mais bien conclue.

Dans cette grandiose euphorie, le public a fait un peu fort, obligeant l'arbitre à suspendre le jeu pendant de longues minutes à cause du manque de visibilité. Par ailleurs, l'arbitre a dû accorder 14 minutes de temps additionnel qui n'ont rien apporté.

Cela dit, un geste fort qui ne peut passer sous silence : l'hommage rendu à la jeune supportrice Yakine ( la petite de la région du Krib qui courait derrière le bus de l'EST de retour du Kef dimanche dernier) qui a donné le coup d'envoi de la rencontre EST-USM.

Mano à mano jusqu'au bout...

Au coude à coude dans la course au titre, les "Sang et Or" et les Usémistes le sont restés jusqu'au bout. En effet, c'est l'Union Sportive Monastirienne qui accompagnera l'Espérance de Tunis en Ligue des champions la saison prochaine et ce, malgré le résultat nul.

L'USM a profité, en effet, de la défaite concédée par l'ESS devant le CSS à domicile sur le score de 1-0. Le but de la victoire du CSS est signé Hichem Baccar (26').

A noter que les Étoilés se sont vu refuser deux buts après recours à la VAR (11' et 59') pour cause de hors-jeu. Ils se contenteront de disputer la Coupe de la CAF. Ce n'était pas la meilleure manière de terminer la saison et de fêter le centenaire en tout cas. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, l'Etoile a réussi à se racheter.

Dans les deux autres rencontres d'hier après-midi, le Stade Tunisien a perdu face l'AS Soliman (1-0) alors que le CAB a clôturé la saison sur une note positive en remportant une large victoire à domicile devant l'OB (3-0).