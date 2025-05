Algérie: Boumerdes - Le ministre de l'industrie inaugure la raffinerie de sucre 'Tafadis' à Larbatache

Boumerdes — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, a procédé jeudi à Boumerdes, à l'inauguration et à la mise en service de la raffinerie de sucre "Tafadis", filiale de Madar Holding, dans la zone industrielle de Larbaàtache, à l'Ouest de la wilaya, en présence des autorités locales et de nombre d'opérateurs et organismes concernés par le projet.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette inauguration, le ministre a déclaré que l'Algérie "assiste aujourd'hui, avec fierté", à la mise en service de cette infrastructure industrielle, saluant "les cadres nationaux qui ont relancé et mené à terme la réalisation de ce projet, constituant une fierté pour le pays".

Ce complexe, inauguré dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République relatives à la relance des unités de production récupérées par l'Etat, "permettra de satisfaire tous les besoins du marché national en sucre et de s'orienter vers l'exportation vers les marchés mondiaux", a-t-il ajouté.

Le ministre a, également, estimé que la relance de cette unité de production représente "un défi pour l'industrie et pour les cadres algériens compétents qui ont réussi à redonner vie à cette infrastructure industrielle vitale et prometteuse tant par sa capacité que par la qualité exceptionnelle du sucre produit".

A noter que la capacité de production prévisionnelle de ce complexe, construit sur une superficie de 14 hectares, est de 2000 tonnes/Jour, dont 1350 tonnes de sucre blanc raffiné, 450 tonnes de sucre liquide industriel et 200 tonnes de sucre roux raffiné, à travers sept (7) unités de production, selon les précisions fournies par M. Charaf-Eddine Amara, PDG du groupe Madar.

Cette usine, saisie par une décision définitive de la justice et acquise par le Groupe public "Madar-Holding", est équipée de technologies les plus avancées dans le domaine. Elle générera 650 emplois directs et dispose d'une capacité de stockage de 62.000 tonnes de matières destinées au raffinage du sucre, soit l'équivalent d'un mois de production.

Concernant le dossier de la construction automobile locale, le ministre a annoncé la tenue, samedi prochain, d'une rencontre avec la participation de différents acteurs du secteur, en vue "de l'examen de la question de l'intégration dans la construction automobile et des pièces de rechange".

"Nous sommes déterminés à aller de l'avant avec des méthodes scientifiques rigoureuses afin de répondre aux besoins des citoyens en matière de véhicules, en quantité, qualité et prix, tout en soutenant et en valorisant l'industrie algérienne", a- t-il affirmé, en outre.

En réponse à une question sur la numérisation du secteur, M.Ghrieb a assuré que le secteur de l'industrie est sur le point "d'introduire la numérisation dans toutes ses procédures, en raison de son importance capitale".