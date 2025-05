Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha préside les travaux de la 18e session du Conseil d'orientation de l'Ecole supérieure de guerre

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, jeudi, les travaux de la 18e session du Conseil d'orientation de l'Ecole supérieure de guerre, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 septembre 2005, portant création de l'Ecole supérieure de guerre, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, a présidé, ce jeudi 15 mai 2025, les travaux de la 18e session du Conseil d'orientation de cette école supérieure", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil et en compagnie du Commandant de la 1ère Région militaire et du Directeur de l'Ecole supérieure de guerre, le Général d'Armée "a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Président Ali Kafi, dont le siège de l'école est baptisé de son nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire".

Ensuite, le Général d'Armée a présidé les travaux du Conseil d'orientation de l'école, où il a prononcé une allocution d'orientation, à travers laquelle il a souligné que "le Haut Commandement de l'ANP accorde une grande importance à la préparation au combat, à travers l'intensification des exercices reposant sur des scénarios proches de la réalité et à ancrer chez le personnel la capacité de réaction rapide face aux mutations et aux situations émergentes".

"Nous avons de tous temps considéré que la préparation au combat et l'instruction continue du personnel militaire est la clé indispensable pour la maitrise des armements et des systèmes d'armes, et de la réussite d'une exploitation optimale de ces derniers. Car le soldat qui dispose des équipements les plus modernes, mais qui manque d'expérience pratique dans leur utilisation est susceptible de se retrouver dans l'incapacité de gérer les défis du terrain", a-t-il expliqué.

"C'est dans cette optique que nous veillons à accorder à la préparation au combat l'intérêt requis, à travers l'organisation d'entrainements intensifs qui englobent des scénarios proches de la réalité, et à ancrer chez nos personnels les mécanismes permettant une réaction rapide face aux changements qui surviennent et face aux situations émergentes, à même de consolider l'exploitation de leurs capacités avec compétence et précision", a souligné le Général d'Armée.

Il a, par ailleurs, souligné "l'importance qu'il accorde à l'Ecole supérieure de guerre, en tant qu'institution appelée à contribuer significativement dans la préparation des Forces, à travers l'élaboration de nouvelles approches théoriques et la conception de visions pratiques novatrices, en vue de définir les meilleures méthodes permettant une adaptation continue face aux évolutions".

"Dans ce cadre, nous comptons fortement sur l'Ecole supérieure de guerre pour contribuer dans cet effort de préparation des Forces, à travers l'élaboration de nouvelles approches théoriques et la conception de visions pratiques novatrices autour des méthodes permettant une adaptation permanente aux évolutions, de manière à garantir une réponse efficace à l'ensemble des défis actuels et à venir, et préserver la place de notre pays en tant que puissance régionale, prête en permanence à faire face à toute menace contre sa souveraineté, sa stabilité et ses intérêts vitaux", a-t-il affirmé.

Par la suite, le Général d'Armée a suivi "un exposé exhaustif présenté par le Directeur de l'Ecole supérieure de guerre, portant sur le bilan des objectifs concrétisés depuis la tenue de la dernière session du Conseil d'orientation, et les objectifs fixés au titre de l'année de formation 2025-2026, avant d'écouter les interventions des membres du Conseil d'orientation sur les points inscrits à l'ordre du jour".

A l'issue, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a signé le Livre d'or de l'Ecole supérieure de guerre.