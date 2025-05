Afrique: Cyclisme sur piste/Championnats du continent - Trois nouvelles médailles pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne de cyclisme a remporté trois nouvelles médailles (1or et 2 en bronze), mercredi lors de la troisième journée des Championnats d'Afrique de Cyclisme sur Piste qui se déroulent au Caire en Egypte (12-16 mai).

La seule médaille d'or de cette 3e journée a été décrochée par Oussama Mimouni dans l'épreuve de la poursuite individuelle, alors que les deux autres médailles de bronze ont été remportées par Hamza Amari au Scratch et Sihem Bousbaâ à l'épreuve de l'Omnium.

Lors de la deuxième journée disputée mardi, la sélection algérienne avait remporté sept médailles dont 2 en or. Les deux médailles d'or ont été l'oeuvre de Nesrine Houili dans l'épreuve de poursuite individuelle (Elite dames) et Anes Riyahi dans la course aux points.

Trois médailles d'argent ont été également décrochées par les Algériens, grâce à Nesrine Houili aux épreuves de l'élimination et au Scratch. Le quatuor de l'équipe nationale, composée de Lotfi Tchambaz, Yacine Chalel, Oussama Mimouni et Salah-Eddine Cherki, a glané la médaille d'argent au sprint par équipes.

De leur côté, Yacine Chalel a décroché la médaille de bronze à la course aux points, ainsi que l'équipe nationale, composée du trio Yacine Hamza, Anes Riyahi et Mohamed-Nadjib Assal, aux épreuves de la poursuite par équipes.

A l'issue de la troisième journée du rendez-vous africain du Caire, l'Algérie totalise dix médailles (3 or, 3 argent et 4 en bronze).

L'Algérie prend part au rendez-vous africain du Caire avec douze athlètes (huit messieurs et quatre dames), sous la direction de l'entraîneur national, Abdelbasset Hannachi. Il s'agit de Lotfi Tchambaz, Hamza Amari, Yacine Hamza, Salah-Eddine Cherki, Yacine Chalel, Anes Riahi, Mohamed Nadjib Assel et Oussama Mimouni chez les messieurs, ainsi que Nesrine Houili, Malak Mechab, Sihem Bousebaâ et Serine Houmel chez les dames.

Douze nations dont l'Algérie, prennent part à l'édition 2025 des Championnats d'Afrique de Cyclisme sur Piste. Il s'agit de la Tunisie, le Nigéria, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Burundi, les Seychelles, l'Ouganda, le Burkina Faso, le Kenya, la Côte d'Ivoire et l'Egypte (pays hôte).