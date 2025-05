Algérie: Para-judo - Participation 'globalement satisfaisante' des Algériens aux Mondiaux d'Astana, selon l'entraîneur national

Alger — La participation des quatre athlètes algériens de para-judo aux Championnats du monde, clôturés jeudi à Astana (Kazakhstan), a été jugée "globalement satisfaisante" par l'entraîneuse nationale Mounia Kerkar.

La sélection algérienne, composée d'Abdelkader Bouamer (-64 kg/J1), Ishak Ould Kouider (-64 kg/J2), Youcef Radjai (-81 kg/J1) et Abderrahmane Chetouane (-95 kg/J1), a récolté deux médailles: une d'argent par Bouamer et une de bronze pour Ould Kouider, alors que Chetouane s'est classé cinquième et Radjai en neuvième position.

"Avec deux médailles et une 5e place, la participation algérienne est très acceptable dans son ensemble. Pour certains, c'était seulement la deuxième compétition officielle après les Jeux de Paris 2024, et pour d'autres la toute première. De plus, nos athlètes ont évolué dans de nouvelles catégories de poids intermédiaires", a expliqué Mounia Kerkar.

Elle a ajouté: "Maintenant, nos para-judokas doivent s'adapter à leurs nouvelles catégories de transition (-64kg et -95kg), avant de choisir des catégories qui seront retenues aux Jeux Paralympiques-2028. Avant cela, il faut leur offrir davantage de compétitions, intensifier les séances d'entraînement avec des moyens de récupération efficaces et surtout assurer un suivi médical adapté. Cela leur permettra de bien s'ancrer dans la catégorie de poids qu'ils choisiront en vue des prochaines échéances internationales, notamment les Jeux paralympiques de 2028".

Parmi les quatre athlètes présents à Astana, c'est Youcef Radjai qui a le plus déçu, et avec un degré moins, Abderrahmane Chetouane. Ce dernier a échoué lors du combat pour la médaille de bronze, tandis que Radjai a perdu ses deux combats, malgré son potentiel indéniable.

Exempté du premier tour, Radjai a été battu, au tour suivant, par le Brésilien Silva Geronimo, finaliste et médaillé d'argent de la catégorie.

Il a ensuite perdu en repêchage face à l'Ouzbek Shokhrukh Mamedov (ippon).

"Radjai a mal géré ses combats, probablement à cause d'un excès de confiance, ce qui en judo, se paie cash. Cela dit, il a tout le temps pour rebondir, car il a les capacités", a analysé l'entraîneuse nationale.

Mounia Kerkar a également souligné l'importance de ce type de compétition: "Ces tournois nous permettent d'évaluer nos athlètes, de détecter les erreurs techniques et d'ajuster le rendement technico-tactique. Ils sont essentiels à la progression de l'ensemble des athlètes.

Et d'ajouter: "l'objectif est clair (le JP-2028), mais le chemin pour y parvenir reste long. Il faut continuer à travailler dur, à enchainer les compétitions, et à renforcer la préparation physique et mentale de nos para-judokas".

Au classement par médaille (messieurs et dames), l'Algérie se pointe en 13e position sur 37 pays participants, alors qu'au classement masculin, l'équipe a pris la 8e place.

Dans la catégorie -64 kg (J1), Abdelkader Bouamer, engagé dans une nouvelle catégorie de poids, a remporté la médaille d'argent après sa défaite en finale par ippon contre le Vénézuélien Marcos Dennis Blanco.

Pour atteindre la finale, l'Algérien a successivement éliminé le Cubain Gonzalez Miyares (8e), l'Ukrainien Rudnyk Mykola (quart) et le Kazakh Mutalip Aidyn (demi).

Les deux médailles de bronze de cette catégorie sont revenues respectivement au Néerlandais Seb Sloot, vainqueur du Kazakh Murat Madinov, et à Rushan Karimov (pays neutre).

Son coéquipier, Ishak Ould Kouider, s'est illustré dans la même catégorie de poids mais en classe J2, en remportant la médaille de bronze après sa victoire contre Elmurad Mikhailov (pays neutre). Médaillé de bronze aux Jeux paralympiques 2024 en -70 kg, il a été exempt du premier tour, puis a battu l'Américain Ronald Hawthorne par ippon en quart. Il a ensuite été défait en demi-finale par l'Ouzbek Kemran Nurillaev.

Le titre mondial dans cette catégorie est revenu à Nurillaev, vainqueur de son compatriote Namozov Sulva en finale. La seconde médaille de bronze a été remportée par le Géorgien Zurab Zurabiani.

Abderrahmane Chetouane, engagé en -95 kg (J1), a terminé à la cinquième place. Après avoir battu l'Indien Kamble Darshan au premier tour, il a été stoppé en quart par le Kazakh Abylay Adilbekov, futur finaliste. En repêchage, il a échoué face au Turc Yamin Cimciler (ippon).

L'autre médaille de bronze de cette catégorie est revenue à Pavel Selivanov (pays neutre), vainqueur d'Adilbekov. Le Britannique Daniel Powell a décroché l'or face au Brésilien Cavalcante Da Silva.

Il s'agit de la deuxième compétition internationale de l'année 2025 pour les para-judokas algériens, après la Coupe du monde à Tbilissi (Géorgie) en mars dernier, où Ishak Ould Kouider et Youcef Radjai avaient chacun remporté une médaille de bronze.