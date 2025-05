Algérie: Le président de la République poursuit sa visite d'Etat en République de Slovénie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, poursuit, mercredi, la visite d'Etat qu'il effectue en République de Slovénie, à l'invitation de son homologue, Mme Natasa Pirc Musar.

Le président de la République visitera, au cours de la journée, des sites touristiques, des espaces dédiés à l'élevage des chevaux, ainsi qu'une entreprise spécialisée dans l'industrie spatiale et l'intelligence artificielle (IA).

Le programme de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République en Slovénie, a été marqué hier, mardi, par une intense activité. Le président a eu des discussions bilatérales, en tête-à-tête, avec son homologue de la République de Slovénie. Il s'est également entretenu avec le Premier ministre slovène M. Robert Golob et a procédé avec M. Golob, à l'issue de leurs entretiens, à la signature de la déclaration commune entre l'Algérie et la Slovénie et présidé avec lui la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans plusieurs secteurs stratégiques.

Après avoir été reçu par la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Mme Urska Klakocar Zupancic, le président de la République a coprésidé, avec son homologue de la République de Slovénie, l'ouverture des travaux du Forum économique algéro-slovène. Il a appelé, à cette occasion, les hommes d'affaires algériens et slovènes à œuvrer au renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales en les hissant au niveau de l'entente et des bonnes relations politiques qu'entretiennent les deux pays.

Le président de la République est arrivé, lundi, à Ljubljana, à la tête d'une importante délégation ministérielle composée du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, et de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi.

La délégation comprend également le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, ainsi qu'un nombre important de chefs d'entreprises publiques opérant dans différents secteurs et des hommes d'affaires.