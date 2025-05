Algérie: Rebiga donne le coup d'envoi à Oran du tournage du documentaire historique intitulé 'Des blessures qui ne guérissent pas'

Oran — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a supervisé, jeudi à Oran, le lancement du tournage du documentaire historique intitulé "Jerah la tandamil" (Des blessures qui ne guérissent pas), produit par l'Etablissement public de télévision algérienne (station d'Oran) et réalisé par Zoubir Mahboub.

Ce documentaire historique, dont le tournage a été lancé depuis le siège de l'Association nationale des Grands invalides de la Guerre de libération nationale à Oran, en marge d'un colloque national organisé à l'occasion de la Journée nationale de la Mémoire commémorant les massacres du 8 mai 1945, retrace les témoignages vivants de Moudjahidine et de blessés de la Guerre de libération nationale ayant combattu le colonialisme français brutal le long des lignes Challe et Morice, a indiqué le réalisateur Zoubir Mahboub dans une déclaration à la presse.

Composé de 15 épisodes d'environ 13 minutes chacun, ce documentaire vise à préserver la mémoire historique à travers les voix de ses héros. Il met l'accent sur les opérations exécutées par les Moudjahidine et les sacrifices consentis pour recouvrer la souveraineté et l'indépendance nationale.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution algérienne, et résulte d'une collaboration entre l'Etablissement public de télévision algérienne, le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, et l'Association nationale des grands invalides de la Guerre de libération nationale.

Dans sa déclaration en marge du lancement du tournage, M. Rebiga a souligné l'importance accordée par son département à la collecte des témoignages vivants, les considérant comme un patrimoine national et une ressource essentielle pour l'écriture de l'histoire et sa préservation.

Il a ajouté que le ministère supervise actuellement plus de 45.000 témoignages vivants, équivalents à 33.000 heures d'enregistrement, dont environ 14.000 ont déjà été numérisés.

Ces données seront intégrées dans une base nationale centralisée (Data Center) et utilisées dans une application dédiée à la gestion électronique des archives, en vue de les rendre accessibles aux générations futures via une plateforme numérique spécialisée destinée aux étudiants, chercheurs et historiens.

Le ministre a également annoncé le prochain lancement de la plateforme Geo-Heritage, qui recensera près de 10.000 sites historiques à travers le territoire national.

Par ailleurs, M. Rebiga a ,rendu visite au Moudjahid Abid Mustapha à son domicile, ainsi qu'à la famille du défunt Moudjahid et ancien secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine à Oran, Soumeur Abdelkader.