Algérie: Chlef - Participation du navire 'Z'malet El-Emir Abdelkader' à la campagne de pêche du thon rouge

Chlef — Le navire "Z'malet El-Emir Abdelkader", plus grand navire de pêche au niveau national fabriqué dans l'atelier de construction et de réparation navale d'El Marsa (Chlef), va participer à la campagne de pêche du quota algérien de thon rouge, a-t-on appris, jeudi, auprès de la Direction locale de la pêche et de l'aquaculture.

Le navire "Z'malet El-Emir Abdelkader" a été récemment mis à l'eau avec succès au port d'El Marsa pour participer à la campagne de pêche du quota algérien de thon rouge pour l'année en cours, a indiqué, à l'APS, le directeur du secteur, Hocine Melikeche.

Selon le même responsable, une commission ministérielle spécialisée s'est récemment rendue dans la wilaya, où elle a inspecté le navire pour un contrôle des conditions de sécurité avant son entrée en service. Suite à quoi des réserves ont été émises, avant leur prise en charge par l'entreprise réalisatrice, ce qui a permis de déclarer le navire prêt à participer à la campagne de pêche du thon rouge dont le lancement est prévu le 26 mai.

Le navire "Z'malet El-Emir Abdelkader", dont le taux d'intégration est de 85% concernant les matières premières et de 100% pour la main d'oeuvre et de l'équipage technique, se distingue par ses caractéristiques techniques qui le rendent apte à la pêche en haute mer.

Il mesure 42 mètres de long et 10,5 mètres de large, avec une autonomie en mer allant de 45 à 50 jours. Il dispose également de chambres froides d'une capacité de 50 tonnes et d'un tonnage global de 450 tonnes, en plus de réservoirs pour l'eau et le carburant.

Concernant la participation de la flotte maritime de la wilaya de Chlef à la campagne de pêche du thon rouge dans les eaux internationales, M. Melikche a souligné que quatre (4) navires prendront part à cette opération, avec un départ prévu pour le 24 mai. Ces navires sont équipés de différentes technologies et moyens en conformité avec le cahier des charges fixé pour cette campagne, selon le même responsable.

A noter que le littoral de la wilaya de Chlef s'étend sur 129 km de long, avec des infrastructures de base comprenant deux (2) ports et deux (2) abris de pêche. La flotte de pêche locale est constituée de 478 unités, dont 35 navires de type "Giap", 81 sardiniers, 358 petites embarcations artisanales, et 4 navires spécialisés dans la pêche du thon (thoniers), selon la Direction de la pêche et de l'aquaculture.