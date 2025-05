Algérie: La création de pôles de santé spécialisés sur tout le territoire national est une priorité de l'Etat

Oran — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a souligné, jeudi à Oran, que l'Etat oeuvre à la création de pôles de santé spécialisés à travers l'ensemble du territoire national, dans le but de rapprocher les soins du citoyen et d'améliorer les prestations qui lui sont offerts.

Lors de sa visite au nouveau service des urgences médico-chirurgicales de l'établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie "Abdelkader Boukhroufa" au quartier El Menzah d'Oran, le ministre a indiqué que ce type de structure permettra une meilleure prise en charge des enfants atteints de maladies cardiaques, dans le cadre de la politique nationale visant à rapprocher les soins des citoyens.

Il a souligné que l'Etat oeuvre à mettre en place des pôles de santé spécialisés dans toutes les régions du pays pour assurer une prise en charge optimale des patients et leur éviter les déplacements vers d'autres régions. Il a ajouté que les établissements hospitaliers disposent d'une grande expertise et joueront un rôle moteur dans la création de ces pôles.

Le ministre a précisé qu'un hôpital spécialisé dans les maladies et la chirurgie cardiaque infantile a été créé à Mâalma (Alger) avec une capacité de 120 lits, et que l'extension du programme est prévue pour inclure d'autres centres à Oran, Constantine et Annaba.

Il a souligné que l'Etat, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, n'a ménagé aucun effort dans la création de pôles médicaux spécialisés. Il a rappelé qu'auparavant, les cas de brûlures graves étaient pris en charge à l'étranger, mais depuis la création d'hôpitaux spécialisés dans les brûlures graves à Zeralda (Alger), Oran, dans l'Est et le Sud du pays, tous les cas, même les plus complexes, sont désormais pris en charge localement.

Pour rappel, le ministre de la Santé a inauguré lors de sa visite à Oran l'établissement hospitalier spécialisé en urgences médico-chirurgicales "Dr Mahmoudi Mohamed" à Oued Tlelat, l'établissement hospitalier spécialisé "Aïssa Benali" (60 lits) dans la commune d'El Kerma, le service des urgences médico-chirurgicales (120 lits) de l'hôpital pédiatrique spécialisé "Dr Abdelkader Boukhroufa" à El Menzah, l'établissement public hospitalier "Dr Mohamed Balaska" (240 lits) à Sidi Chahmi et la clinique médicale privée "El Djazaïr" à Bir El Djir.