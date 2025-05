Algérie: La Fondation algérienne d'appui à la jeunesse et au développement de l'entrepreneuriat lance une caravane féminine pour l'entrepreneuriat

Alger — La Fondation algérienne d'appui à la jeunesse et au développement de l'entrepreneuriat (AFYE) a donné, jeudi à Alger, le coup d'envoi d'une caravane féminine pour l'entrepreneuriat, visant à autonomiser la femme économiquement et à renforcer son rôle dans le développement durable.

La caravane qui sillonnera 10 wilayas pendant 15 jours, verra l'organisation de workshops, conférences, rencontres et expositions avec la participation de plus de 1.000 femmes, selon les explications fournies lors de la cérémonie du coup d'envoi en présence de représentants d'organismes nationaux et de nombre d'acteurs économiques et sociaux.

Cette manifestation tend à développer un réseau professionnel féminin composé de plus de 100 entrepreneures qui bénéficieront de programmes de formation dans l'entrepreneuriat, la gestion financière et l'innovation.

Ainsi, 15 projets féminins innovants seront sélectionnés dans les domaines de l'environnement, l'agriculture, l'artisanat et l'agroalimentaire et bénéficieront de financement et d'accompagnement.

Pour participer à ces différentes activités, une plateforme numérique a été ouverte pour les inscriptions, ont fait savoir les organisateurs de la caravane qui se déroule sous le patronage de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et du ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie.

Dans son allocution à cette occasion, le PDG de l'AFYE, Mohamed Oussama Babou, a affirmé que la caravane "représente une véritable opportunité pour soutenir la femme algérienne porteuse de projet, en lui assurant la formation et l'encadrement, ainsi que tous les renseignements relatifs aux cadres juridiques et au financement".

Cette initiative s'ajoute à une série de projets menés par la Fondation pour promouvoir l'entrepreneuriat, dont l'organisation du Forum national pour l'intégration industrielle et la promotion de la sous-traitance, et du Salon national des services financiers destinés à soutenir l'investissement, prévu fin juillet prochain à Alger, a indiqué M. Babou.

Pour sa part, la présidente du Forum national des femmes entrepreneures, Kahina Ourari a affirmé que cette caravane "constitue une initiative stratégique visant à offrir à la femme entrepreneure un véritable espace de formation et d'échange avec les acteurs économiques, tout en ouvrant de larges perspectives pour l'accompagnement des projets féminins aux niveaux ocal et national".

En marge de la cérémonie du lancement de la caravane, l'AFYE a signé deux conventions de partenariat stratégique, respectivement avec l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) et la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR).

La première convention vise à promouvoir la culture de l'innovation et la protection des droits de propriété industrielle auprès des femmes et des jeunes entrepreneurs, à travers l'accompagnement dans les procédures d'inscription et la sensibilisation à l'importance de la protection des marques et des brevets d'invention.

La deuxième convention a pour objectif de garantir la couverture d'assurance aux startups, notamment celles dirigées par des femmes.