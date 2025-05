Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - FC Les Aigles du Congo s'offre à Maniema Union

Après avoir battu le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, FC Les Aigles du Congo a dicté sa loi à un autre cador du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot)/Ligue. En 6e journée des Play-offs, le club de Vidye Tshimanga s'est adjugé les trois points de la victoire, le mercredi 14 mai au stade Tata Raphaël de Kinshasa, face à l'AS Maniema Union de Kindu, au terme d'un choc du sommet du classement.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 58e minute, sur une action collective : Jérémy Mbuy a trouvé Kikwama Mujinga en profondeur. L'ancien joueur de Vita Club a utilisé sa pointe de vitesse pour déjouer la défense des Unionistes et adresser un centre à Linda Mtange qui n'a pas tremblé pour inscrire le but de la victoire.

Ce succès permet au FC Les Aigles du Congo de reprendre la première place du classement avec 15 points, avec un match en moins par rapport à son adversaire du jour. Les onze de départ des deux équipes Les Aigles du Congo : Basadila (Gk)- Bosamba - Makosi - Mbuy - Kikwama (C) - Mbiyeye - Matoka - Muke- Linda - Bileko - Kampuba AS Maniema Union : Efonge (GK) - Ndombele (C) - Safu - Lupini - Moanda - Bakusu - Basiala - Onoya - Musinga - Mboma - Kitambala.