Congo-Brazzaville: Pool - Le Programme DDR officiellement lancé à Kinkala

Le ministre d'Etat, directeur de cabinet du chef de l'Etat et président de la Commission nationale de démobilisation et réinsertion des ex-combattants, Florent Ntsiba, a officiellement lancé le 15 mai, à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, le Programme de démobilisation, désarmement et réintégration des ex-combattants (PDDR), en présence des partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Consacré à la consolidation des acquis de la cohésion sociale et de la paix dans le département du Pool ainsi que dans l'ensemble du pays, ce programme intègre le projet Tatoungueno soutenu par le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), dans le cadre de la mise en oeuvre de l'approche intégrée de l'accord du désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants signé en 2017 entre le Pnud et le gouvernement congolais. L'objectif étant d'accompagner les institutions nationales à la création des conditions d'une paix durable.

« Toutes les conditions permissives sont réunies pour le démarrage effectif du DDR-Pool, grâce à la mise à disposition des fonds par le biais du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, visant la réinsertion, la réintégration et l'accompagnement des ex-combattants ainsi que des membres des communautés d'accueil à travers le projet Tatoungueno », a indiqué le ministre haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants (HCREC), Euloge Landry Kolélas.

La mise en oeuvre du projet Tatoungueno est assurée par le Pnud, le HCREC et le Figa. Ce projet vise à favoriser une insertion durable des ex-combattants dans le tissu socio-économique national.

« Nous nous réjouissons de voir le lancement aujourd'hui de cette opération pour favoriser une insertion durable des ex-combattants. Nous admirons, dans cette perspective, l'initiative Tatoungueno qui permettra la réinsertion de 20 000 ex-combattants et riverains porteurs des projets crédibles et éligibles, capables de stimuler leur adhésion à l'essor des micro et petites entreprises dans le département du Pool », a pour sa part déclaré la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry.

A travers un partenariat tripartite signé le 19 avril dernier dans le cadre de ce projet, le Pnud fournira un accompagnement portant, entre autres, sur la formation et l'encadrement des ex-combattants, la sensibilisation et la formation des membres des groupements en gestion des coopératives, le suivi post-financement des bénéficiaires, mais aussi sur l'élaboration et la coordination de la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de visibilité des interventions conduites.

« Cette approche vise à faire des populations des entrepreneurs dans le secteur agricole, impulsant ainsi la création de richesses et l'amélioration des conditions de vie et accélérer la réinsertion, la réintégration et l'accompagnement des ex-combattants et des populations », a précisé le représentante du Pnud.

Le DDR a la spécificité d'être un programme post-conflit avec pour vocation la stabilité sécuritaire, mais aussi socioéconomique du département du Pool. Dans ce contexte, un premier site situé à une dizaine de kilomètres de Kinkala a été choisi pour le développement des activités agricoles.

Depuis la signature du programme cadre de mise en oeuvre de l'approche intégrée du DDR, en 2017, entre le Congo et le Pnud, plusieurs projets pilotes et sectoriels ont été exécutés en vue de faciliter son lancement effectif.