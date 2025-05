Gabon: Le ministre d'État mobilise les responsables des secteurs ferroviaire, terrestre, portuaire et aérien

Le ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique, a réuni ce mercredi les directeurs généraux des entités sous tutelle, afin de faire le point sur les projets en cours et accélérer la mise en oeuvre des réformes prioritaires. Au coeur des échanges : efficacité, célérité et responsabilité dans l'action publique.

Première urgence évoquée : la situation de l'aéroport international Léon Mba. Une visite technique est annoncée, avec une attention particulière sur l'état de la piste et du tarmac, dans un objectif de sécurité et de modernisation.

Du côté ferroviaire, le Directeur général de la SETRAG, Christian Magni, a présenté un état des lieux du réseau. Il a notamment souligné la reprise de l'audit du Transgabonais et les ambitions liées au projet stratégique Belinga-Booué-Mayumba, destiné à renforcer l'interconnexion des territoires. Le renouvellement du rail a également été longuement abordé.

En matière de transport terrestre, le ministère prévoit la construction de 17 gares routières multimodales et de 10 centres de permis de conduire sur l'ensemble du territoire. Une réforme de digitalisation des documents de transport est également en cours.

En clôturant la séance, le ministre d'État a rappelé son engagement pour une gouvernance rigoureuse et coordonnée de tous les secteurs sous sa responsabilité. Objectif : obtenir des résultats concrets, visibles et durables pour les usagers et pour l'intérêt national.