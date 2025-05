Gabon: Quand l'exil de la famille Ali Bongo fait couler d'encre, de salive et suscite de commentaires

Ali Bongo Ondimba, l'ancien président gabonais et sa famille ont finalement atterri à Luanda. C'est le message publié par la présidence de la République angolaise sur sa page Facebook, dans la nuit du 15 mai, a t-on appris. Ce qui pour Nicaise Moulombi, acteur de la Société civile, est un non-événement.

L'affaire fait grand bruit à travers les médias et les réseaux sociaux s'enflamment depuis quelques jours déjà. "Le départ du président Ali Bongo Ondimba du Gabon pour l'Angola est un non- événement. Il n'a jamais été condamné. Il était chez lui et libre de ses mouvements. Il est libre d'aller là où il souhaite aller se reposer" a martelé Nicaise Moulombi.

Cet acteur de la Société civile connu pour ses positions, estime qu'il y aurait eu des négociations pour sa famille. "De ces négociations, tant que nous n'avons pas eu de communiqué officiel du gouvernement gabonais, nous n'avons pas à spéculer. Ce que nous savons c'est que le président angolais est président en exercice de l'Union africaine. On peut comprendre qu'Il y aurait eu des négociations, mais c'est aux autorités de nous donner les informations officielles." insiste t-il.

Nicaise Moulombi demande aux Gabonais de ne pas se détourner de ce qui se passe actuellement. Pour lui, le plus importante pour le moment, c'est d'accompagner le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à bâtir le pays, à poursuivre la restauration des institutions et la dignité des populations.

L'amélioration de la qualité de l'eau et de électricité...

Nicaise Moulombi appelle les Gabonais à regarder là où le soleil se lève, que là où il se couche. Ce qui est important pour lui, c'est de voir l'amélioration de la qualité de l'eau, de l'électricité et bien d'autres choses qui vont concourir au bien-être des populations. Il insiste et persiste en demandant à ses compatriotes de ne pas se détourner et surtout, de s'éloigner de l'essentiel.