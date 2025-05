Afrique: Coupe de la Confédération - Face au Simba FC, la Renaissance Sportive de Berkane en route pour la gloire?

L'équipe marocaine de la Renaissance Sportive de Berkane s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Confédération face aux Algériens du CS Constantine. Les hommes du Tunisien Mouine Chaâbani affrontent les Tanzaniens du Simba FC. Le match aller aura lieu le samedi 17 mai au mythique Stade municipal de Berkane, au Maroc.

Après deux sacres (2020 et 2022) et deux défaites (2019 et 2024), l'équipe chère au président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, va tenter la passe de trois face à Simba SC. Les Oranges, longtemps cantonnés aux divisions inférieures, ont commencé leur métamorphose en 2009 avec l'arrivée de Fouzi Lekjaa, qui lançait la modernisation du club. Il avait investi dans les infrastructures, avec un tout nouveau centre de formation, avant de quitter la présidence de Berkane en 2019.

Après 97 ans d'existence, la Renaissance Sportive de Berkane a décroché son premier titre champion du Maroc le 15 mars dernier, confirmant sa suprématie sur la Botola Pro, à cinq journées du terme de la saison régulière.

Un coach à la hauteur

« Aujourd'hui, on est champion, mais pour moi, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on doit avoir, avait commenté le coach Mouine Chaâbani. Il y a encore des défaillances, des choses à améliorer. On a des défis plus grands qui arrivent. Aujourd'hui, chaque équipe qui va affronter Berkane sera encore plus motivée. Donc, il faut qu'on soit prêt. »

Chaâbani, considéré comme le meilleur technicien tunisien du moment, est arrivé en février 2024. Son palmarès parle pour lui avec trois titres de champion de Tunisie avec l'Espérance Tunis (2018, 2020, 2021), deux Ligues des champions de la CAF (2018, 2019) et deux Supercoupes de Tunisie (2018, 2019). Cette saison, il pourrait réaliser un triplé inédit avec le Championnat, la Coupe du Trône et la Coupe de la CAF.

« En football, il n'y a pas de vainqueur avant le match, a déclaré le Tunisien de 43 ans aux journalistes avant ce duel. Simba a un fier historique dans cette compétition et mérite d'être finaliste. Il a gagné le droit de concourir pour le titre. » Et d'ajouter : « Cependant, si nous nous investissons et nous préparons correctement, rien ne nous empêche de ramener le trophée au Maroc. » Le club de l'est du Maroc, producteur d'agrumes, affiche un bilan remarquable à domicile en Coupe de la confédération, avec 42 victoires, six nuls et aucune défaite. Berkane n'a encaissé aucun but lors de ses six matchs à domicile.

Porter haut le drapeau tanzanien

L'entraîneur de Simba, Fadlu Davids, né en Afrique du Sud, attribue l'incroyable bilan à domicile de Berkane en partie à leur stade de 15 000 places. « C'est un petit stade, mais très intimidant. Les supporters sont très proches du terrain », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je reconnais que nous devrons défendre beaucoup et je me suis préparé minutieusement à une telle situation. »

Face aux joueurs marocains, Simba est sur le point de faire entrer son nom dans l'histoire de la finale de la Coupe de la Confédération. « Nous savons que le premier match au Maroc sera difficile, mais nous y allons avec une mission claire : obtenir un bon résultat et ramener la victoire à la maison », a affirmé le capitaine Che Malone. « Ce n'est pas seulement une question d'atteindre la finale. Il s'agit de porter haut le drapeau tanzanien et de le maintenir là. Nous jouons pour la Tanzanie, pour Simba, et pour chaque jeune rêveur qui croit en cette équipe », a ajouté le Camerounais.

Les deux équipes se connaissent déjà puisqu'elles s'étaient rencontrées lors de la phase de groupes 2021/22. Berkane l'avait emporté 2-0 à domicile, tandis que Simba avait répondu par une victoire 1-0 sur son terrain.

Simba a quitté la Tanzanie lundi dernier à bord d'un jet charter organisé par la présidente de l'État, Samia Suluhu Hassan. « Sincères félicitations à Simba », a-t-elle déclaré, faisant référence à la première participation du club de Dar es Salaam à la finale de la Coupe de la Confédération. Le match retour aura lieu au stade Amaan de Zanzibar le 25 mai.