Afrique du Nord: L'Égypte suit avec grande inquiétude l'évolution de la situation en Libye

L'Égypte suit avec une grande inquiétude l'évolution de la situation en Libye et les affrontements militaires en cours dans la capitale Tripoli, qui pourraient conduire à une escalade ouverte et menacer les capacités et les vies des citoyens libyens.

Dans un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères (AE) et de l'Émigration, l'Égypte a appelé tous les citoyens égyptiens se trouvant en Libye à faire preuve de la plus grande prudence et à rester chez eux jusqu'à ce que la situation devienne claire et que le calme et la stabilité soient rétablis.

Le ministère des AE a également demandé à contacter l'ambassade égyptienne à Tripoli en cas d'incidents affectant des citoyens égyptiens, en précisant qu'un numéro de téléphone (00218914897985) a été attribué à cet effet.

L'Égypte a appelé toutes les parties libyennes à défendre les intérêts nationaux, à mettre fin à l'escalade actuelle et à faire prévaloir la voix de la raison afin de préserver les capacités de l'État libyen.