Egypte: Le pays exprime son inquiétude face aux tensions entre l'Inde et le Pakistan et appelle au calme

L'Egypte suit avec une grande inquiétude les développements entre l'Inde et le Pakistan, qui ont donné lieu mardi à un échange de tirs, ayant fait un certain nombre de victimes et de blessés.

Dans un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères (AE) et de l'Émigration, l'Égypte souligne l'importance que tous les efforts possibles soient faits pour parvenir au calme, désamorcer la crise et éviter que la région ne s'enfonce davantage dans l'escalade.

L'Égypte a également appelé l'Inde et le Pakistan à faire preuve de la plus grande retenue et à privilégier le dialogue par les voies diplomatiques, soulignant l'importance de recourir à des solutions pacifiques pour réaliser les aspirations et les espoirs des deux peuples, afin de parvenir au calme et à la stabilité.