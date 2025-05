Congo-Kinshasa: Didier M'Pambia - « Il est important que les Congolais vendent la bonne image de leur pays pour attirer les touristes »

Le ministre du Tourisme, Didier M'Pambia, a recommandé, jeudi 15 mai, aux Congolais de valoriser l'image de leur pays afin d'attirer les investisseurs et les touristes. Il a formulé cette recommandation lors d'une conférence de presse coanimée avec sa collègue de la Culture, Yolande Elebe, à Kinshasa.

« Il est important que les Congolais vendent la bonne image de leur pays pour attirer les investisseurs et les touristes. », a déclaré le ministre du tourisme lors de sa conférence de presse.

À cette occasion, Didier M'Pambia a annoncé la tenue, en juillet prochain, de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme à Kinshasa.

Cet événement sera placé sous le thème :

« Promouvoir le tourisme et la culture comme vecteurs de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif, mais aussi mettre en lumière les immenses potentiels de la RDC en matière de tourisme et de culture ».

Le ministre du Tourisme a souligné que ce festival vise également à démontrer l'impact économique du tourisme et de la culture sur le pays, tout en appelant à l'implication de tous les Congolais.

« Cet événement de portée mondiale a pour ambition de mettre en lumière les puissants soft powers de la RDC, tout en renforçant la coopération intercontinentale et mondiale à travers la culture et le tourisme. Le Festival mondial de la musique et du tourisme se veut une vitrine contribuant à la construction d'une image positive de la RDC », a-t-il affirmé.

Concernant les visites guidées prévues dans le cadre du festival, le ministre du Tourisme a annoncé plusieurs sites emblématiques au programme, notamment une croisière sur le majestueux fleuve Congo, des visites au Musée national, au site Lumumba, à l'Académie des Beaux-Arts, à Nsia Mfumu et à la Mangrove, sans oublier le site touristique de la N'sele.

Pour sa part, la ministre de la Culture, Yolande Elebe, a estimé que ce festival constitue une occasion unique de célébrer la richesse et la diversité culturelle de la RDC :

« Les musiques du monde entier résonneront dans notre pays, dans notre capitale, accompagnées d'une invitation à découvrir nos paysages, notre gastronomie et surtout notre peuple chaleureux. Nous souhaitons offrir une plateforme aux artistes congolais et internationaux pour exprimer leurs talents. Cela permettra non seulement de valoriser la musique comme expression artistique, mais aussi de renforcer notre identité culturelle ».

Selon ces deux membres du gouvernement, le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) participera à ce festival.