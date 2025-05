Burkina Faso: Communauté de pratique sur les violences basées sur le genre - Des OSC partagent leurs expériences

Dans le cadre du projet « Alliance Transformative », l'Association SOS Jeunesse et Défis (SOS JD) a réuni le vendredi 09 mai 2025, à Ouagadougou, une vingtaine d'acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) pour une session de communauté de pratique.

Renforcer la collaboration entre les structures intervenant dans le domaine, à travers le partage d'expériences, de bonnes pratiques et le réseautage est l'objectif principal de cette session de communauté des pratiques. Espace d'apprentissage collaboratif, la communauté de pratique, se définit comme un groupe d'individus/structures partageant un intérêt commun et cherchant à apprendre les uns des autres, offre un cadre innovant pour consolider les acquis dans la lutte contre les VBG. La présente session a permis aux participants de présenter les avancées enregistrées, les défis rencontrés, mais aussi d'explorer ensemble des solutions durables face à un fléau qui touche encore de nombreuses femmes et filles au Burkina Faso.

Des participants, ont relevé entre autres l'insuffisance des données sur le phénomène, la non prise en compte du relèvement des survivantes de VBG dans la prise en charge holistique, l'insuffisance des structures spécialisées de prise en charge, la faible dénonciation des cas de VBG souvent due à la peur des représailles, à la stigmatisation ou à la pression familiale, sociale et communautaire, qui poussent les victimes au silence.

Pour le Responsable de plaidoyer et de communication de SOS JD, Etienne Koula « l'objectif général de la rencontre est de permettre aux parties prenantes du projet Alliance Transformative travaillant dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre de se partager les expériences et les bonnes pratiques ».

A l'issue des discussions, plusieurs recommandations stratégiques ont été formulées pour renforcer l'efficacité des interventions contre les violences basées sur le genre et la prise en charge des survivant(e)s. Il s'agit d'intégrer le relèvement psychosocial et économique des victimes/survivantes dans les dispositifs de prise en charge ; d'impliquer activement les leaders religieux et coutumiers comme acteurs de sensibilisation et d'accompagnement, d'harmoniser les terminologies utilisées (victimes/survivantes) pour plus de clarté dans les interventions.

Aussi les participants recommandent qu'il y ait une synergie d'action avec les structures clés, afin d'assurer une prise en charge holistique ; un renforcement du réseautage entre acteurs pour une complémentarité des services. Enfin, ils suggèrent une actualisation de la cartographie des intervenants dans le domaine des VBG et une élaboration d'un document national harmonisé de formation pour les gestionnaires de cas.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer les capacités nationales et à mettre en place une réponse concertée face aux violences faites aux femmes et aux filles. Pour les organisateurs, il s'agit aussi de valoriser les expériences locales et de favoriser l'apprentissage mutuel, dans un cadre respectueux, ouvert et collaboratif.

Le réseau Alliance Droits et santé a Burkina Faso et ses partenaires entendent poursuivre cette dynamique en multipliant les cadres d'échange et en mobilisant toujours plus d'acteurs pour que la lutte contre les VBG soit une responsabilité partagée et coordonnée.