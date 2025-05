Cote d'Ivoire: « Symphonie pour un monde meilleur » - Abidjan se prépare à vibrer au rythme de l'événement du 28 au 30 mai 2025

Le Rotary club Abidjan Palmeraie organise la première édition de la 'Symphonie pour un monde meilleur'. L'évènement se tiendra du 28 au 30 mai 2025, à Abidjan-Cocody. L'annonce a été faite par l'artiste humoriste Joël commissaire général et initiateur dudit évènement. Lors d'une conférence de presse tenue le mardi 13 mai 2025, à Cocody.

Selon lui, l'objectif vise à favoriser les liens internationaux et les amitiés entre différentes cultures, organiser des activités culturelles et professionnelles pour une meilleure compréhension mutuelle, initier des échanges et des partenariats durables entre les participants.

À l'en croire, promouvoir des valeurs d'excellence, de diversité, d'inspiration et surtout de paix. Cet événement également se veut une plateforme de rencontres entre diverses cibles, incluant les ambassades, les entreprises, les jeunes, et le grand public, tout en offrant une visibilité exceptionnelle aux partenaires.

Au programme de ce rendez-vous, tournois sportifs dans un élan pour promouvoir la compétition et les échanges interculturelles et la santé, découvertes des pays à travers leurs ambassades accréditées en Côte d'Ivoire, Concours de poésie et/ou slam sur la paix en valorisant l'expression artistique et la promotion de la paix par l'acceptation des différences dès le plus jeune âge. Exposition vente qui offre une plateforme d'échanges aux entreprises et aux artisans, nationaux ainsi qu'internationaux par le biais des ambassades participantes. La rencontre sera également ponctuée par des conférences et des panels. Pour rendre encore le moment plus attractif dira-t-il est prévu des spécificités culinaires des pays participants, et de tombola. Le tour couronné par diner-gala avec remise de trophées et de lots.

Créer en 2019, le Rotary Club Abidjan Palmeraie a pour mission principale de promouvoir la paix en participant de manière active à la prévention et la résolution des conflits et soutenir les initiatives humanitaires visant à réduire la pauvreté, la discrimination et les tensions culturelles.