Afrique: Kodal Minerals interrompt ses exportations de lithium au Mali en raison d'un blocage réglementaire

TLDR

Kodal Minerals a suspendu l'exploitation de sa nouvelle mine de lithium au Mali, invoquant des obstacles réglementaires qui empêchent l'exportation des premières cargaisons.

Le mineur britannique avait commencé à produire en février dans le cadre de son projet Bougouni, la deuxième mine de lithium du pays.

Ce retard affecte un accord de vente exclusif conclu avec le partenaire stratégique de Kodal, l'entreprise chinoise Hainan Mining

Kodal Minerals a suspendu les activités de sa nouvelle mine de lithium au Mali, invoquant des obstacles réglementaires qui empêchent l'exportation des premières cargaisons. L'entreprise minière britannique avait commencé à produire en février dans le cadre de son projet Bougouni, la deuxième mine de lithium du pays, mais elle est désormais dans l'incapacité de poursuivre les livraisons.

Le PDG Bernard Aylward a déclaré à Reuters que la société n'était pas en mesure d'exporter près de 20 000 tonnes de spodumène en raison de contraintes réglementaires non résolues. "Notre client est prêt à l'acheter, mais nous ne pouvons pas l'exporter", a-t-il déclaré.

Le retard affecte un accord de vente exclusif avec le partenaire stratégique de Kodal, la société chinoise Hainan Mining. La suspension souligne les risques auxquels sont confrontés les opérateurs étrangers dans l'industrie émergente du lithium au Mali, où les cadres juridiques et d'exportation sont encore en cours de développement.

Key Takeaways

La fermeture de la mine de lithium Bougouni de Kodal Minerals met en évidence l'incertitude réglementaire qui continue de compromettre les ambitions du Mali de devenir un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale en lithium.

Malgré l'intérêt croissant des investisseurs, dont le groupe chinois Ganfeng Lithium qui inaugurera la première mine du pays en décembre 2024, les cadres d'exportation et d'octroi de licences restent un goulot d'étranglement. L'arrêt de la production de Kodal intervient quelques mois seulement après le début des opérations, laissant 20 000 tonnes de minerai riche en lithium stockées et non livrées.

L'incapacité de la société à remplir son contrat avec Hainan Mining illustre la façon dont les lacunes réglementaires peuvent retarder la monétisation des projets et mettre à l'épreuve les partenariats internationaux. Alors que le Mali cherche à affirmer un plus grand contrôle sur son secteur minier tout en attirant des capitaux étrangers, il sera essentiel de trouver un équilibre entre la souveraineté et les incitations à l'investissement.

Tant que les structures juridiques n'auront pas rattrapé leur retard, des risques tels que celui auquel est confronté Kodal pourraient dissuader ou retarder de nouveaux investissements dans le lithium, alors même que la demande mondiale de ce métal continue de croître.