Congo-Brazzaville: Les autorités lancent une opération de désarmement dans le Pool

Les autorités congolaises ont lancé jeudi 15 mai dans le Pool une opération de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) de 20 000 jeunes, dont 10 000 ex-combattants. Cette région du sud du pays a été profondément meurtrie par un conflit entre 2016 et 2017 provoquant le déplacement de plusieurs centaines de milliers d'habitants.

C'est dans la salle de conférence de la préfecture de Kinkala, que Florent Ntsiba, directeur de cabinet du président de la République du Congo, a donné le coup d'envoi de cette opération. « Je lance effectivement, ce jour, le programme DDR », a-t-il déclaré devant les présents.

Entre 2016 et 2017, le conflit dans le Pool a fait plus de 300 000 déplacés. Depuis, au moins 8 000 armes de tout calibre ont été ramassées et détruites dans la région, grâce à un financement du Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud).

Cette fois, le DDR prévoit la réintégration des jeunes et d'ex-combattants dans le secteur agricole. Un projet de maraîchage va être mené près de Kinkala. Soit 3,2 milliards de francs CFA financés par le Pnud et le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, une agence congolaise. Ceci, pour la plus grande satisfaction de cet ex-combattant qui a requis l'anonymat. « Nous avons beaucoup souffert. Nous sommes restés longtemps en forêt où nous avons perdu des enfants. Il est question que nous nous rassemblons pour construire le village », a-t-il déclaré.

Le Haut-Commissaire adjoint de la réinsertion des ex-combattants, Jean-Gustave Ntondo espère davantage. « Avec justement l'application du programme, les choses devraient aller de mieux en mieux », a-t-il lancé. Le DDR qui commence doit durer quatre ans.