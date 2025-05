Afrique: La Promotion de la paix, socle du développement durable des Nations

Ce 16 mai 2025, le monde célèbre la journée internationale du Vivre ensemble en paix. D’après les Nations Unies, vivre ensemble, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie.

Dès lors, cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité.

En effet, « c’est l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie ».

Par conséquent, l’ONU invite les États membres à continuer d'agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les communautés, les chefs religieux et d'autres parties prenantes, en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion.

Cette journée de communion a permis à la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay de véhiculer un message de paix et de cohésion dans le but de rappeler au monde entier l’importance de cultiver la paix autour de soi.

« Dans un monde où les conflits se multiplient et polarisent les idées autant que les sociétés, cette journée nous rappelle que c’est précisément quand cet horizon de paix semble lointain qu’il faut construire, sans relâche, cet idéal de concorde et de cohésion sociale », a-t-elle déclaré.

Pour Mme Azoulay, promouvoir le vivre-ensemble, c’est en premier lieu pérenniser la mémoire des atrocités du passé. « Parce que ne jamais oublier la spirale mortifère que peut engendrer la haine de l’autre, c’est se rappeler que le respect d’autrui reste la condition sine qua non pour établir les fondations de la paix », a-t-elle souligné.

Sa vision rejoint celle des Nations Unies qui stipule que « la paix n'est pas simplement l'absence de conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération ».

À cet effet, l’ONU met en lumière l’importance de respecter et de comprendre la diversité des religions et des cultures dans le monde, de préférer le dialogue et la négociation à l'affrontement et de s'entraider.

Dans un monde où de nombreux pays sont au bord du gouffre à cause des conflits politiques, des guerres et du terrorisme, il est crucial que les États membres des Nations Unies embrassent cette culture de la paix pour réduire le bruit des armes.

En effet, il est essentiel de renforcer la cohésion sociale afin que les nations puissent se développer.