Sénégal: Motos 'Jakarta' - Yankhoba Diémé demande l'accélération du processus d'immatriculation

Kaolack — Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, demande aux autorités administratives d'aider à accélérer le processus d'immatriculation des motos "Jakarta" avant la date butoir, fixée au 25 mai prochain.

La campagne d'immatriculation gratuite des deux-roues a été prolongée de deux mois, jusqu'à cette date, en raison de la forte affluence constatée dans les services régionaux et des nombreuses demandes encore en attente.

"Il faut vraiment faire la dernière raclée. Je sais que nous avons encore à faire pour la délivrance des cartes grises", a déclaré le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, jeudi, en marge d'une visite du chantier de l'autoroute à péage Mbour-Kaolack.

Yankhoba Diémé a promis l'envoi d'une mission spéciale à Kaolack (centre), afin de pallier l'insuffisance d'opérateurs de saisie dans cette région, dans le cadre de ce processus d'immatriculation.

"Des dispositions spéciales sont prévues dès la semaine prochaine", pour remédier à cette difficulté, "c'est un autre défi parce qu'avec l'effet de nombre, on s'est retrouvé avec un mauvais calibrage des opérateurs de saisie", a-t-il indiqué.

Le chef de l'exécutif local en a fait le plaidoyer devant le ministre, rappelant que Kaolack connaît un véritable problème de saisie dans le cadre de l'immatriculation des conducteurs de motos "Jakarta".

"Plus de huit 800 conducteurs de moto Jakarta sont enrôlés au niveau régional, mais le problème auquel ils sont confrontés, c'est la saisie", a souligné le gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, dont le travail a été salué par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens.

Yankhoba Diémé avait annoncé, mardi 25 mars dernier, une prorogation exceptionnelle de deux mois pour l'immatriculation gratuite des véhicules deux-roues.

Initialement prévue du 13 décembre 2024 au 13 mars 2025, cette opération avait été alors prolongée jusqu'au 25 mai prochain.

Le ministre des Transports terrestres et aériens avait alors prévenu que passé ce délai, toute moto non immatriculée serait en infraction et ferait l'objet de sanctions immédiates "sans dérogation ni tolérance".

Il avait toutefois indiqué que des dispositions seront prises pour les conducteurs des deux-roues dont le processus d'enrôlement est en cours.