Sénégal: Au Festival de Cannes, l'Institut français expose sa 'Fabrique Cinéma'

Quelque dix projets de films, dont un sénégalais, ont été sélectionnés pour la dix-septième édition de "La Fabrique Cinéma" de l'Institut français qui se déroulera au Festival de Cannes du 13 au 24 mai, indique un communiqué dont l'APS a reçu copie et qui présente par ailleurs les temps forts du Pavillon "Les Cinémas du monde de l'édition 2025".

L'Institut français a comme partenaires officiels France Médias Monde (RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya), ainsi que l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Les dix projets retenus sont :

BRÉSIL - Infantry de Laís Santos Araújo, produit par Pedro Krull (Aguda Cinema) /1er long-métrage.

CAMBODGE - To Leave, To Stay de Danech San, produit par Daniel Mattes (Anti-Archive) / 1er long-métrage.

CAP-VERT - The Flowers Of The Dead de Nuno Miranda, produit par Pedro Soulé(KS Cinema) / 1er long-métrage.

IRAN - Mellow Pink de Baran Sarmad, produit par Milad Khosravi (Seven Springs Pictures) / 1 er long-métrage.

KIRGHIZISTAN - Jaysan d'Aisha Sultanbekova, produit par Saltanat Imankulova (Koyon Media) / 1er long-métrage.

MEXIQUE- What Follows Is My Death de Laura Baumeister, produit par Cecilia Salim (Catatonia) 2 ème long-métrage.

PÉROU - The Scent Of Walls de Carlos Ormeño Palma, produit par Marco Moscoso (La Fiebre Films) / 1er long-métrage.

SÉNÉGAL - Vaisseau fantôme de Moïse Togo, produit par Katy Lena Ndiaye(IndigoMood Films) / 1er long-métrage.

TERRITOIRES PALESTINIENS - The Passport de Rakan Mayasi, produit par May Odeh (Mayana Films) / 1er long-métrage.

TUNISIE- Le Temps de l'errance de Rim Nakhli, produit par Ramses Mahfoudh (Godolphin Films) / 1er long-métrage.

La sélection est composée de 9 films de fiction et 1 film documentaire, 6 réalisatrices, 4 réalisateurs et 4 productrices, 6 producteurs, 1 projet de second long-métrage et 9 projets de premier long-métrage, 5 pays OIF (4 membres : Cambodge, Cap Vert, Sénégal et Tunisie et 1 observateur : Mexique).

Pour la première fois, indique le communiqué de l'Institut français, des projets du Cap-Vert et du Kirghizistan font partie de la sélection, et "les réalisatrices sont plus nombreuses que les réalisateurs", ajoutant que "d'un continent à l'autre (Afrique, Amériques, Asie, Moyen-Orient), les projets de la sélection 2025 dialoguent avec des sujets communs tels que l'exil, la migration, le territoire, l'identité ou la filiation".

"La Fabrique Cinéma" de l'Institut français est "un programme de repérage et de valorisation de cinéastes et de producteurs des pays du Sud et émergents, qui propose un accompagnement sur mesure des projets de premier ou deuxième film, en étroite collaboration avec le Festival de Cannes, le Marché du Film et de nombreux partenaires professionnels". C'est aussi "un outil d'aide à la coproduction internationale avec la France".

Depuis 2009, ce programme a soutenu 164 projets issus des pays du Sud et émergents et accompagné 302 cinéastes et producteurs. En 2024, 60 films ont déjà été réalisés, soit 40% des projets.

Le Pavillon "Les Cinémas du monde", "plateforme de travail, d'échanges et de rencontres mise en oeuvre par l'Institut français en étroite collaboration avec le Festival de Cannes", accueillera cette année encore les professionnels français et internationaux du secteur autour d'une riche programmation de tables rondes, masterclass, ateliers et rencontres professionnelles.