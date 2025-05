Sénégal: Plus de 14 mille personnes enrôlées à l'état civil dans le département de Bignona

Bignona — Plus de 14 000 personnes ont été enrôlées à l'état civil dans le département de Bignona (sud) et plus de 6 000 cartes d'identité éditées et remises à leurs bénéficiaires, grâce à une stratégie avancée d'identification, a appris l'APS, vendredi, du préfet de cette circonscription administrative, Mamadou Khouma.

"Dans le département de Bignona, grâce à une stratégie avancée d'enrôlement à l'état-civil [...], plus de 14 000 personnes ont été enrôlées et plus de 6 000 cartes d'identité ont été éditées et remises à leurs bénéficiaires", a déclaré le préfet lors d'une cérémonie de remise symbolique de pièces d'identité nationale à des élèves de la localité.

La remise symbolique de ces premières cartes nationale d'identité destinées notamment aux élèves âgés de cinq à 18 ans, s'est déroulée en présence d'élus territoriaux, d'acteurs de l'éducation et de responsables administratifs.

Selon le préfet de Bignona, l'objectif principalement est de permettre aux enfants, notamment les élèves, de disposer d'une identité légale et de sécuriser leur statut administratif dès le bas âge.

Mamadou Khouma a expliqué que le processus d'enrôlement a concerné l'ensemble des 19 communes du département de Bignona.

Il a salué le rôle déterminant du tribunal d'instance de Bignona, qui selon lui, a organisé des audiences foraines ayant permis d'enrôler également plus de 14000 personnes à l'état-civil.

"Je salue également l'engagement des inspecteurs de l'éducation et de la formation (IEF), qui ont mené un travail rigoureux dans les quatre arrondissements du département", a-t-il ajouté.

Le député Bacary Diédhiou a salué, lors de cette cérémonie, la démarche du préfet, qu'il considère comme "un levier essentiel" pour booster l'excellence scolaire dans le département.