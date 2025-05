Ile Maurice: 244 nominations et promotions après l'émission du writ électoral

Lors de la séance parlementaire du mardi 13 mai, le député Nitish Beejan a interpellé le ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Raj Pentiah, sur les nominations et promotions effectuées dans la fonction publique après l'émission du writ of elections le 4 octobre 2024. En réponse, le ministre a indiqué que des exercices de recrutement ont bel et bien été menés après cette date par les organismes compétents, à savoir la Public Service Commission (PSC), la Disciplined Forces Service Commission (DFSC) et la Local Government Service Commission.

Le minstre a précisé que dès le 8 octobre 2024, soit quelques jours après la publication du writ, la PSC a adressé deux circulaires aux responsables des ministères, leur demandant de suspendre toute nomination dans le cadre de leurs pouvoirs délégués ainsi que la publication de nouvelles annonces de postes vacants, jusqu'à nouvel ordre. Parallèlement, le Secretary to Cabinet et Head of the Civil Service a lui aussi émis une circulaire à l'intention des chefs de départements, attirant leur attention sur le Code de conduite établi par l'Electoral Supervisory Commission pour les élections générales de 2024. Ce code de conduite exigeait des officiers publics de faire preuve de réserve et de respecter une stricte éthique pendant toute la durée du processus électoral.

Cependant, malgré ces instructions claires, 281 fonctionnaires auraient été recrutés dans le secteur public après le 4 octobre. Le ministre a souligné que certaines de ces procédures de recrutement avaient été entamées entre juillet et septembre 2024, soit avant même la publication officielle du writ, mais se sont finalisées dans les jours qui ont suivi. Raj Pentiah a révélé que 63 lettres d'offre de nomination ou de promotion ont été émises le jour même de la publication du writ, tandis que 181 autres cas ont été enregistrés après cette date. Parmi ces 181 cas, 173 concernent des promotions dans la police, approuvées par la DFSC depuis le 23 septembre 2024, soit bien avant la période électorale officielle.

Le ministre a reconnu la complexité de la situation et l'importance des implications juridiques et administratives. Il a assuré que des consultations sont en cours avec les parties concernées et que l'avis de l'Attorney General est attendu avant toute décision finale sur la révocation éventuelle de ces nominations ou promotions. Il a insisté sur le fait que toute décision devra être conforme aux principes de bonne gouvernance, d'équité et de respect du cadre légal.