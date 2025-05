Soudan: Accords entre le pays et l'Iran dans le domaine de l'élevage

Le ministre des Ressources animales, M. Mohamed Haroun a reçu jeudi Son Excellence l'ambassadeur d'Iran au Soudan, Hussein Shah dans son bureau à Port Soudan.

Au cours de la réunion, ils ont discuté les moyens de coopération conjointe dans le domaine de l'élevage et l'échange d'expertise entre les deux pays, en plus des opportunités d'investissement iranien dans le secteur de l'élevage au Soudan, l'échange d'expertise technique et technologique entre les deux pays et l'augmentation du commerce des produits animaux.

Les discussions entre les deux parties ont également porté sur la coopération technique et vétérinaire et sur l'importance du transfert de l'expertise iranienne dans le domaine des soins vétérinaires et du développement de vaccins et de médicaments vétérinaires.

Au cours de la réunion, la partie iranienne a proposé d'offrir des cours de formation au personnel soudanais dans les domaines du développement de vaccins, de l'élevage et de la prévention des maladies animales.

Le ministre des Ressources animales a passé en revue les opportunités d'investissement disponibles au Soudan, notamment dans les domaines de la transformation de la viande et des aliments pour animaux, de la création d'abattoirs modernes et de l'investissement dans le poisson et la volaille. La partie iranienne a exprimé son intérêt à investir dans des projets communs d'exportation de viande, de poisson et de produits laitiers.

L'ambassadeur iranien a souligné la possibilité d'une coopération dans le domaine de la sécurité alimentaire en soutenant le Soudan en tant que pays doté d'une grande richesse en bétail, en travaillant à la signature d'accords commerciaux pour faciliter le mouvement des exportations et des importations entre les deux pays et en créant une société spécialisée travaillant dans le domaine de l'investissement dans la richesse en bétail.

Au cours de la réunion, il a été convenu de former un comité mixte pour préparer les opportunités d'investissement et suivre la mise en oeuvre des accords de coopération.

Ils ont également convenu de coordonner des ateliers et des formations entre experts des deux pays et d'étudier la possibilité de conclure un protocole d'accord pour renforcer la coopération dans le domaine de l'élevage.