Soudan: Al-Eaysir rencontre le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine au Soudan

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré dans un message sur sa page Facebook : « J'ai été heureux aujourd'hui de la visite de Son Excellence le Chargé d'Affaires de l'Ambassade de la République populaire de Chine au Soudan, l'Ambassadeur Zhang Xianghua au ministère de la Culture et de l'Information. »

Il a ajouté : « Nous avons discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier dans les domaines des médias et de la culture, et avons affirmé notre engagement commun à renforcer les relations pour servir les intérêts de nos deux pays amis. »

Il a poursuivi : « Les relations entre le Soudan et la République populaire de Chine sont solides et historiques, fondées sur le respect mutuel, la coopération et des intérêts communs. Nous sommes convaincus que la Chine, en tant que pays ami, continuera de soutenir la sécurité et la stabilité, et ne restera pas les bras croisés face aux tentatives visant à compromettre la sécurité nationale au Soudan, dans la région et dans le monde. »

Al-Eaysir a ajouté : « La Chine a toujours soutenu le Soudan et son peuple dans les forums internationaux et s'est attachée à renforcer et à soutenir les relations bilatérales. Nous espérons que cette coopération constructive se poursuivra et assurera un avenir prometteur aux deux pays. »