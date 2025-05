Afrique Centrale: Les Etats-Unis proposent un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Le Conseiller principal pour l'Afrique au Département d'État américain, Massad Boulos, a annoncé, dans un tweet publié le jeudi 15 mai, que Washington a transmis à la RDC et au Rwanda un projet d'accord de paix, dans le but de faciliter un consensus entre ces deux Etats de la région des Grands lacs. M. Boulos a précisé qu'il avait eu, au cours de la même semaine, des échanges constructifs entre les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et son homologue rwandais Paul Kagame.

« Résoudre des différends de longue date est un travail difficile, mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout », a écrit Massad Boulos sur X, tout en assurant que les États-Unis resteront engagés pour accompagner ce processus jusqu'à son aboutissement.

Cette annonce s'inscrit dans la continuité des efforts diplomatiques menés par Washington. Dix jours avant cette déclaration, le diplomate américain avait confirmé que la RDC et le Rwanda avaient soumis leurs contributions respectives pour l'élaboration de cet accord de paix. Ces contributions font suite à une « Déclaration de principes » signée le 25 avril dernier à Washington par les deux pays, sous la médiation des États-Unis. Ce document posait les bases d'un accord global visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en cherchant à mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC.

L'Est de la RDC est le théâtre d'affrontements entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Ce groupe armé contrôle plusieurs localités stratégiques des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, notamment les villes de Goma et Bukavu. En plus du M23, une centaine de groupes armés opèrent dans cette région riche en ressources naturelles, terrorisant les populations locales et provoquant des déplacements massifs.

L'annonce de ce projet d'accord intervient alors que la RDC et les États-Unis négocient également un partenariat stratégique sur les minerais critiques. Cette entente, en cours de discussion, vise à offrir aux entreprises américaines un accès privilégié aux ressources minières stratégiques de la RDC, telles que le cobalt, le coltan et le lithium. En échange, les États-Unis s'engageraient à fournir une assistance sécuritaire pour aider la RDC à lutter contre les groupes armés qui déstabilisent la région.